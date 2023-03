Sathya Alecia es una joven que reside en Zapopan (Jalisco, México). Ella llamó fuertemente la atención en TikTok (su cuenta es: @sathya.alecia) por haber informado en un video viral que fue a una clínica por un malestar en el ojo y le acabaron hallando un cabello alrededor del mismo.

Todo pasó un sábado como cualquiera. Era temprano y la chica se estaba preparando para irse a desayunar con su novio. Justo cuando se estaba maquillando, sintió que algo le fastidiaba en uno de sus ojos, pero no podía ver qué era.

Su pareja, según dijo, tampoco fue capaz de detectar lo que le generaba molestia. “Entonces me estaba talle y talle y talle y talle y en eso veo y digo: ‘No inventes’. Me había levantado la telita de encima del ojo”, recordó.

Como ella vive al lado de una farmacia que tiene doctores, fue a ese lugar y un médico le indicó que no tenía las herramientas para atenderla adecuadamente, por lo que le recomendó que vaya un hospital de los ojos lo más pronto posible.

En un inicio, Sathya no quería ir a dicho nosocomio, pues creía que le iban a poner un parche, pero eventualmente fue al lugar indicado. Estando ahí, le dijeron que había 15 personas antes que ella y que debía esperar. Por si fuera poco, solo atendía un doctor de “80 años fácil” y eso no le pareció conveniente.

Es por eso que se puso a buscar en Google más clínicas de los ojos y dio con una que estaba lejos. Al darse cuenta que era la única donde la podían atender, fue y es ahí donde finalmente la examinaron de manera correcta. De acuerdo a sus palabras, la anestesiaron, le voltearon el párpado y le sacaron con las pinzas un cabello.

Se lastimó la córnea

“Tenía atorado un cabello de este vuelo (hizo énfasis de que era grande) en el ojo. O sea, de que todo alrededor. ¿Cómo pasó eso? No me lo explico”, expresó. “Total, me sacaron el cabello y ya. Resulta que de tanto que me tallé, me lastimé la córnea. Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces cada vez que yo parpadeaba o cerraba el ojo, me duele. Bueno, me dolía y me duele todavía”, agregó.

Ese día también estuvo vomitando

Como hasta ese entonces no había desayunado, fue a comer unos tacos con su novio. “Pero a mí nadie me dijo que después de que te anestesian no puedes comer grasa. Pues valí madre. Me la pasé vomitando todo el día. Ciega y mala”, sentenció Sathya. Muchos usuarios quedaron impactados por la anécdota de la joven.

