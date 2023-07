Lo que debía ser un relajante viaje terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para un profesor de la Universidad de Berkeley (EEUU), quien había llegado al Reino Unido para disfrutar de sus vacaciones; sin embargo, las cosas no se dieron de la forma esperada y su experiencia generó toda clase de reacciones en las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el usuario David Holtz dio a conocer la situación ocurrida tras alquilar un departamento en Londres. “Esa sensación cuando llegas a tu Airbnb y te das cuenta de que todo el espacio no es más que un baño más o menos grande en el que el anfitrión ha puesto una cama”, escribió.

Para comprobar lo dicho, el docente publicó una foto del alojamiento que constaba de una sola habitación en donde la cama estaba al lado del baño.

Holtz contó que se dio cuenta que algo andaba mal al hacer la reserva pues vio que no tenía reseñas; no obstante, prefirió ignorar este detalle y llegó a la ciudad británica sin pensar en ello.

Foto: @daveholtz / Twitter

Una desagradable sorpresa

Lamentablemente, al llegar al lugar dio con una inesperada sorpresa: la cama estaba situada a pocos metros del retrete. Mientras tanto, la ducha y el lavabo están enfrente y adyacentes al dormitorio.

El usuario se quejó con Airbnb y en poco tiempo obtuvo respuesta. “Hola, David. Gracias por ponerte en contacto con nosotros”, escribió la empresa de alquiler en la publicación del profesor. “Por favor, envíanos un DM con la dirección de correo electrónico conectada a tu cuenta de Airbnb, para que podamos echar un vistazo más de cerca”.

“Ya he hablado con el servicio de atención al cliente varias veces y todos los defensores del servicio de atención al cliente con los que he interactuado no han tenido ningún interés en ayudar a resolver el problema. ¿Puedo esperar un resultado diferente esta vez?”, respondió el docente.

El curioso incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, en donde cientos de internautas tomaron la situación con humor y consideraron divertido que Holtz durmiera básicamente en un baño.

Holtz, por su parte, no tuvo de otra que hospedarse dos noches en el sitio y bromeó al respecto asegurando que se encuentra listo para dormir 26 noches en la selva de Fiji.

¿Qué es y cómo funciona Airbnb?

Airbnb es un mercado comunitario que sirve para publicar, dar publicidad y reservar alojamiento de forma económica en más de 190 países a través de internet o desde tu smartphone. Está basado en la modalidad “Bed and Breakfast”.