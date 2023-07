Los tiburones blancos pueden verse en algunas playas del mundo, lo cual atemoriza a los visitantes. En las costas del Reino Unido, un grupo de niños vivió momentos de pánico al ver una aparente aleta durante un paseo en bote. Sin embargo, los guías descubrieron al poco tiempo que no era verdadera y el responsable de la broma se pronunció en redes sociales.

El pasado 4 de julio, varios niños de educación primaria participaron de un recorrido por la costa de South Devon, en el Reino Unido. Durante el viaje, realizado por la compañía Devon Sea Safari, una maestra que estaba al frente del grupo notó un elemento extraño en el medio del mar. Aparentemente se trataba de una aleta de tiburón blanco y le pidió al capitán del bote, Rob Hughes, que inspeccionara con sus binoculares.

Al asomarse un poco, el experto confirmó la aleta era falsa y, luego de tomar algunas fotografías, un equipo retiró este elemento que atemorizó a los menores.

“No me engañaron por mucho tiempo. La falta de movimiento y la falta de aleta caudal me hicieron investigar más a fondo. Alguien ha hecho todo lo posible para crear una falsa aleta de gran tiburón blanco. No puedo decir que esté muy impresionado”, escribió Hughes en su cuenta de Facebook.

Todo se trató de una broma

Esta aleta falsa fue colocada en medio del mar como parte de una broma y un video personal, según lo confirmó después un hombre en una publicación anónima de Facebook.

“Me divertí y puse a hablar a la comunidad. Solo quiero asegurarles a todos que no tienen nada que temer en el mar. Se suponía que el tiburón reciente era para un video personal que no esperaba que nadie notara”, escribió el bromista, según reproduce The Independent.