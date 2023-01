La BZRP Music Sessions #53 ha causado gran impacto en las redes sociales. Claramente nos estamos refiriendo al tema de Shakira con Bizarrap. En esa canción hay varias frases que nadie imaginó escuchar. Una de ellas es “cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Precisamente, un joven de Sevilla, España, cuyo nombre es Jesús, se ha visto un ‘poco afectado’ por ese dicho. Y es que él tiene un auto de la última marca en mención. Un día lo dejó estacionado y le escribieron una singular nota relacionada al éxito musical del momento.

Según una publicación que realizó el chico en su cuenta de Twitter (@jesusruiiz__), él optó por ir a una biblioteca. Al ver un estacionamiento cerca, fue con su vehículo y lo dejó aparcado ahí para ingresar al local. Todo estaba bien hasta ese entonces.

Lo llamativo es lo que sucedió más tarde. Cuando él salió con dirección a su carro, se percató que alguien le había dejado una singular nota en el parabrisas del auto, la cual estaba relacionada a la BZRP Music Sessions #53.

El ingenioso mensaje que recibió

Como ya llegamos a este punto, debemos recalcar que, en total, Jesús compartió dos fotos virales en Twitter para contar todo lo que le pasó. En una de ellas, se aprecia dónde halló la singular nota y en la otra instantánea se lee lo que le pusieron: “Shakira nunca podría aparcar tranquila en un descampado. No llores por no ser un Ferrari”.

Mira aquí la foto viral número 1

En esta imagen se aprecia dónde encontró Jesús la singular nota. (Foto: @jesusruiiz__ / Twitter)

Sin duda, Jesús se llevó una gran sorpresa. “Salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi Twingo. Me puedo mear”, colocó como descripción de su publicación, que no deja de generar carcajadas en usuarios de distintas partes del mundo.

Mira aquí la foto viral número 2

En esta imagen se aprecia el texto que había en la singular nota. (Foto: @jesusruiiz__ / Twitter)

