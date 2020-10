Omar Álvarez es un profesional de la industria de los videojuegos de 33 años que, a través de su cuenta de Twitter, publicó un emotivo mensaje de despedida. Según explicó, le han diagnosticado cáncer y los médicos le han dado solo cuatro meses de vida.

“Me muero, pero con la mayor suerte de este mundo”, dice la publicación que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales por la gran lección de vida que transmite. “Me estoy muriendo. El tratamiento de quimioterapia definitivo no ha dado ningún resultado. Estos seis meses de auténtico infierno, no han servido para nada. Mis tumores siguen creciendo a una velocidad mayor de la esperada y mi tiempo aquí es muy limitado: 4 meses. Ya no hay tratamiento. Toca esperar a la muerte, clínicamente hablando”, añade.

Me muero. Pero con la mayor suerte de este mundo. pic.twitter.com/fenmsQm0Ex — Paraíso Peligro 🥑🔪 (@OmarAlvarez_) October 13, 2020

“Es un batazo a los dientes en mis ilusiones, las de todos mis familiares, amigos y seres queridos que llevamos luchando con un Leviatán de fuego todo este tiempo. Es una losa infinita de pena, de tristeza y de impotencia”. “Pero mentira”, agrega, asegurando que espera con ilusión una nueva operación que le quitará esos “insufribles dolores” que tiene “en cada minuto de cada día para que estos meses sean algo mas llevaderos”.

“Nadie me garantiza ni 4 meses ni 2 ni 10. Pero han dicho 4. Pero solo voy a pelear dos opciones: 4 dignos, 100 dignos, pero ni uno por debajo de unos estándares de vida a los que no estoy dispuesto a someterme más”, escribió. “A partir de mañana la palabra cáncer ya no existe en mi vida. Viviré rodeado de mis seres queridos, empleando el 100% de mi tiempo en lo que quiero y con quien quiero”, continuó Álvarez. “No quiero que me preguntéis qué tal estoy. Estaré disfrutando de cada segundo, creedme. No estoy dispuesto a que ‘la conversación’ devore mi vida”.

“El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso, porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada de este mundo”, concluyó.

Omar Álvarez ha sido responsable de prensa de Nintendo en España y actualmente es director creativo de Vizz Agency. La noticia ha conmovido a la industria de su país. Periodistas y profesionales del mundo de los videojuegos le han expresado su apoyo y le enviaron sus mejores deseos.

Un abrazo Omar. Eres luz especial y nos estás enseñando a todos una lección asombrosa. El golpe lo recibimos nosotros (para ver si aprendemos y se nos quita la tontería de encima). Disfruta todo lo que puedas. — Gina Tost (@GinaTost) October 13, 2020

Eres un ejemplo de fuerza de Voluntad señor, no puedo decir nada mas. Es un placer que formases parte de mi vida aunque solo fuese en un par de ocasiones bastante divertidas — DSimphony (@DSimphony) October 13, 2020

Eres increíble. Te mando todo el amor del mundo. Te mereces todo. — TONIEMCEE (@toniemcee) October 13, 2020

Llevas tiempo dándonos una lección de vida. Mucha fuerza. — Miguel Ángel Uriondo (@uriondo) October 13, 2020

He vuelto a leer tu mensaje y sigue pareciéndome una terrible maravilla. Nadie que haya leído esto podrá evitar quedar con la mirada clavada. Te conozco poco, pero siento la suerte del que se topa en algún momento con una muestra de belleza; aunque sea en lo breve de unas lineas. — falkenmaier (@falkenmaier) October 14, 2020

Gracias a todos por las muestras cariño y ánimo que me estáis dando. Es duro irse de este mundo, que nadie os intente ocultar su belleza. Gracias, gracias y gracias. — Paraíso Peligro 🥑🔪 (@OmarAlvarez_) October 14, 2020

