La confianza, el respeto y la comunicación son las bases para una relación sana. Sin embargo, cuando se pierde estos pilares, aparece la inseguridad y seguidamente se genera un entorno inestable o tóxico. Aunque no parezca, la historia del tuitero Ever Cadenas (@LalacritaBrayan) refleja esta situación.

Desde su cuenta de Twitter, el originario de Venezuela contó que vivió una incómoda experiencia cuando decidió salir una noche a comer panchos con sus amigos. “Le dije a la chama (forma coloquial de los venezolanos para referirse a una mujer]) que me gusta que iba a comer con unos amigos, subí esta foto al WhatsApp y me respondió esto”, escribió Ever, cuya publicación se convirtió viral.

Dos fotografías acompañaron el tuit. En la primera imagen, se pudo ver al joven posando en un puesto de la calle con un pacho en la mano. Detrás del hombre, hay otro sujeto con una gorra y un buzo negro. Al parecer, tomaron la foto de manera espontánea, porque adelante de todo apareció otro celular sostenido por una mano femenina con las uñas pintadas.

Mira aquí la imagen viral

El tuit de la historia de Ever Cadenas. (Imagen: Twitter/@LalacritaBrayan)

Respuesta de la saliente

Además, en el reflejo de ese aparato móvil se distinguió la cara de la mujer que mira hacia el negocio. Este detalle no pasó desapercibido por la saliente de Ever, quien le reclamó el supuesto engaño mediante WhatsApp: “¿Por qué si dijiste que ibas con puros hombres está esa ‘caraja’ ahí? ¿Comiendo con ustedes a las cuatro de la mañana? Qué casualidad, Ever”.

Criticaron al joven

Como mencionamos líneas arriba, el caso del hombre venezolano no tardó mucho en hacerse tendencia y provocó diversas opiniones. “Qué horrible la gente que normaliza estas conductas de celos erráticos creyendo que está bien. Huye mientras puedas. No vale la pena estar con alguien así, se ve insegura y problemática”, señaló un usuario.

“Esa ‘caraja’ deja en claro que hay una historia detrás que te estás guardando. Que quieras dejar de loca a la chica con la que estás por redes sociales ya deja claro de qué pájaro estás hecho”, apuntó otro.

