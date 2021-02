En Facebook y en otras redes sociales circula la conmovedora carta que escribió el ingeniero agrónomo, Julio Córdoba, a su hijo antes de morir por COVID-19. Sus palabras emocionaron a más de un usuario. El hombre estaba internado en la clínica Medical Duarte, en Cúcuta (Colombia). En esta nota te contaremos todo lo que se sabe del detalle que se volvió viral.

Según informó Sucre Ola Politica en Facebook, exactamente el 24 de febrero del presente año, Córdoba, debido a que se encontraba hospitalizado por coronavirus, no pudo estar con su pequeño en el día de su cumpleaños, por lo que decidió hacerle un detalle.

Él le escribió una conmovedora carta. “Hijo, con lágrimas en los ojos escribo estas palabras para ti, esperando que pases un cumpleaños especial al lado de tus amigos, tu mamá y demás familiares. Te deseo lo mejor del mundo y espero que la vida me permita poder pasar más cumpleaños a tu lado”, empezó diciendo, de acuerdo a la publicación viral de la citada fuente.

Luego, Julio Córdoba manifestó que esperaba recuperarse pronto para poder estar nuevamente con su hijo, pues lo extrañaba mucho. “Disfruta tu día la máximo, te lo mereces, eres el mejor hijo del mundo, por eso, cada día te amo más y me aferro más a la vida, para poder salir sano y salvo de la clínica”, agregó.

“Te pido me disculpes por no poder compartir este día contigo, pero mi mente y mi corazón están allá contigo desde la distancia, te mando un fuerte abrazo con tu mamá. Atentamente, tu papá que nunca te olvida. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga”, finalizó el hombre, añadiendo un dibujo de su familia: su esposa, hijo y él. Todos tomados de la mano, acompañados de varios corazones. Lamentablemente, poco tiempo después, el hombre falleció y no pudo cumplir su deseo de volver a estar con su pequeño. Su detalle no tardó en dar la vuelta al mundo tras ser compartido en varias redes sociales.