Un perro en la familia puede ser algo más que una mascota para jugar, ya que también puede cumplir la función de proteger a sus dueños como el “guardián” de la casa; sin embargo, esta no es una característica con la que nacen todos los canes, a pesar de ser entrenados para ello. Así lo demuestra el registro publicado en redes sociales por Worawut Lomwanawong, dueño de una joyería que protagonizó un singular suceso en compañía de Lucky, su mascota de raza husky.

El hombre, de Chiang Mai (Tailandia), quiso poner a prueba las habilidades de su perro como guardián al simular un asalto en su negocio. Hizo que un supuesto ladrón irrumpiera en el lugar portando un alma falsa. Todo ante la mirada de Lucky que, en ese momento, descansaba recostado en el suelo.

Aunque Worawut, propietario del local, explicó que anteriormente había entrenado a su mascota sobre cómo actuar ante un asalto, el resultado no fue el esperado. El can, lejos de proteger la tienda de su amo, continuó durmiendo plácidamente en medio del “robo” y a pesar del fuerte ruido.

El propietario de la joyería incluso susurró su nombre varias veces para despertarlo, pero fue en vano y el falso ladrón terminó llevándose todo el “botín”.

A pesar de lo sucedido, el joven asegura no estar enojado con Lucky, a quien le puso ese nombre porque, según dice, le trae suerte. Lo más probable es que su misión no sea protegerlo, sino acompañarlo y darle esa felicidad que solamente un can puede ofrecer.