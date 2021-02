James Cosens es un exboxeador de Gales que utilizó sus habilidades pugilísticas para enfrentarse a dos ladrones que intentaron llevarse a Rosie, su perrita de raza Collie de 20 semanas, justo en el momento en que daba un paseo junto al animal por las calles de Carmarthenshire.

El hombre, de 29 años, contó que había decidido caminar junto al can, que iba sin correa, cuando dos sujetos se acercaron y cargaron al animal. En un inicio, creyó que se trataba de unas personas amigables, pero poco después de que lo tuvieran en sus manos, lo amenazaron diciéndole que, si intentaba recuperarlo, sería apuñalado.

James, entonces, le lanzó un puñetazo a uno de los ladrones y comenzó a luchar para recuperar a su mascota, mientras el otro hombre lo golpeaba por la espalda. “Pensé que podía escapar rápidamente, lo que implicaría dejar al perro, lo cual no era una opción”, dijo, “así que me las arreglé para lanzarle un puñetazo que lo envió al suelo”; sin embargo, el sujeto no soltaba a Collie y fueron varios segundos de tensión hasta que lo liberó.

El otro ladrón también lo enfrentó, pero tuvo el mismo destino que su acompañante. “Conseguí dejarlos medio maltrechos y me aseguré de tener una salida segura”, aseguró. Asimismo, dijo que fue “horrible” ser amenazado, pero se habría generado “una conversación muy incómoda” si volvía a su casa sin el perro.

Según Daily Mail, los casos de secuestros de perros han ido aumentando. Cifras recientes señalan que estos robos aumentaron un 170% en el Reino Unido el año pasado. El número ha ido aumentando debido a que, por la pandemia, la adopción de animales creció mucho, lo que provocó el incremento de robos de mascotas.