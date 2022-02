El amor de una abuela es mágico, eterno e incondicional. Así lo dejó demostrado una enternecedora carta que le escribió Teresa, de España, a su nieto José antes de partir. El usuario @josalonsso acudió a Twitter para publicar la conmovedora historia. Como era de esperarse, el escrito de la mujer se convirtió viral en redes sociales.

Teresa era consciente que le quedaba poco tiempo y, sin pensarlo dos veces, decidió escribir una carta de despedida a su nieto para que la pudiera leer cuando ella ya no estuviera. Hace unas semanas, la mujer falleció y José compartió este detalle en su cuenta.

“Mi abuela falleció hace poco, me dejó esta carta de despedida, ojalá les ayude a todos los q pasan por lo mismo”, señaló @josalonsso junto a la fotografía del documento enmarcado.

Mi abuela falleció hace poco, me dejó esta carta de despedida, ojalá os ayude a todos los q paseis por lo mismo pic.twitter.com/BIY2ci3Rmx — Josito 👁 (@josalonsso) February 2, 2022

El contenido de la conmovedora carta de la abuela

En la emotiva carta, Teresa se muestra muy sincera con José y le indica que “ojalá hubiese podido compartir contigo más momentos abuela-nieto. Ojalá no nos hubiéramos enfadado nunca. Ojalá hubiera aprovechado cada segundo de esa sonrisa radiante que llevas”.

En ese sentido, la abuela sostiene que “como bien sabes, no me ha dado más tiempo de continuar en mi viaje de esta maravillosa vida que he tenido. Sé que por circunstancias de la vida no nos hemos podido despedir como es debido, por eso le he pedido a tu padre que te dé esta carta una vez pase todo”.

Asimismo, la parte más sentida de la misiva llega cuando la mujer recuerda la época de la niñez de su nieto. “No soporto el dolor de despedirme de ese niño cariñoso y lindo que se conectó desde la primera mirada conmigo. Te he cuidado como si fueses mi propio hijo, José. Igual que lanzo cada día mi oración para que puedas encontrar el rumbo, el sentido y tu vocación que te haga feliz”, precisa.

En poco tiempo, el tuit de @josalonsso sacudió las redes y desató numerosos comentarios de quienes se conmovieron, luego de echarle un vistazo a la carta de Teresa.