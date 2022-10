Una pareja de San Juan, Argentina, se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar para Valentín, su perro rescatado de la calle. Por ello, decidieron crear un currículum vitae en donde se puede ver la educación, la experiencia y los logros de su mascota.

Agustina Riveros y su novio, Federico Gatti, dijeron en conversación con el medio Los Andes que el animal debe buscar una nueva familia debido a que se han mudado a un departamento muy pequeño.

Consideran que es la mejor decisión, dado que Valentín necesita un lugar amplio en donde pueda tener libertad y espacio.

“Nos hemos venido a vivir a un departamento chiquito, que solo tiene un pequeño balcón, y sentimos que se va a morir de tristeza si sigue acá. Todavía está con nosotros, pero le estamos buscando otra familia”, explicó Agustina.

Aunque en una oportunidad lograron contactar a un interesado, la adopción no se concretó. Tras ello, crearon un CV para dar a conocer las virtudes del perro.

“Tengo dos años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa”, se lee en la descripción del documento, que es titulado como “El amigo ideal”.

“Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño y estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor”, continúa.

A ello, agregan que está “graduado en amor incondicional y mimos” y que “me adapto en espacios libres” y “ya no rompo cosas”.

Mira aquí el curioso CV del perro Valentín

Foto: @VeraNessa0

Tras publicar la curiosa imagen en redes sociales, esta se volvió viral y más de una persona mostró interés en adoptar a Valentín.

De momento, se desconoce si el animal ya consiguió un nuevo hogar.

