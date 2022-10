Oscar Salem, un financista que se encontraba de visita en un restaurante de Argentina, utilizó sus redes sociales para expresar su desconcierto tras tener que reunir una gran cantidad de efectivo para pagar la cuenta en un conocido restaurante de Buenos Aires.

En las imágenes publicadas en Twitter, se puede ver la pila de billetes de 500 y 1000 pesos argentinos que se necesitaron para abonar el monto de lo consumido.

Salem recordó que, en Argentina, el dinero “no vale nada”. “Si vienen, traigan dólares, cash”, advirtió. Por otra parte, señaló que no es posible utilizar tarjetas de crédito, ya que el establecimiento no las acepta.

Foto: @Bellehos

“Es verdaderamente una experiencia. El dinero es basura”, agregó.

Foto: @Bellehos

Quién es Oscar Salem

Según el medio Infobae, Oscar Salem es un financista y experto en tipos de cambio de origen peruano.

Es el CEO de Biscuit Capital, una consultora de Mercados de Cambio y Macro Global que ofrece a sus clientes “sistematizar su manejo del riesgo, de modo de saber exactamente cuánto capital tienen en riesgo en cada momento”.

Mediante sus redes sociales, en donde se dedica a hablar mayormente sobre finanzas, indica que tiene más de 25 años de experiencia en mercados de capital. Asimismo, ha trabajado en compañías de renombre como HSBC, Wells Fargo y Citibank.

Por qué hay inflación en Argentina

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana, en promedio, pulveriza los ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas ortodoxos aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería.

En los últimos 60 años, solo hubo 6 sin déficit fiscal (entre 2003 y 2008, cuando los precios internacionales de las materias primas fueron récord, generando un gran aumento de la recaudación).

No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación