Mía Andrade es una influencer estadounidense que causó polémica tras mostrar la gran cantidad de billetes que le dieron al cambiar 40 dólares en Argentina. Mediante un video publicado en TikTok, la usuaria mostró todo lo que se compró durante su estadía en Buenos Aires, generando una gran cantidad de comentarios que la criticaron por burlarse de la situación del país sudamericano.

En el clip, la joven mostró cada uno de los productos que compró y los locales que visitó gastando menos de 40 dólares.

“Me siento tan rica en la Argentina. Hoy pasamos todo un día en Buenos Aires y comimos facturas, que son como pasteles. Mis favoritas fueron las medialunas, que son muy parecidas a los croissants dulces”, señaló la estadounidense en el inicio de su video, en donde se le puede ver en un restaurante especializado en carnes, una reconocida heladería y un supermercado.

“Miren estos fajos de billetes, el dinero que ven acá son 40 dólares”, aseguró. Al mismo tiempo, muestra la gran cantidad de billetes de 1000 y 500 pesos argentinos que le entregaron.

“Es tan barato para un americano viajar a la Argentina”, agregó. “La tasa no oficial de cambio hoy era de $290. El punto es que si viajas para acá van a vivir como reyes y siento que los estoy promocionando, pero comí pizza, pollo, papas fritas, carne y todo”.

El video se volvió viral y se llenó de críticas, siendo la mayoría de usuarios argentinos que la fulminaron por “burlarse” de la inflación que atraviesa el país.

“Te estás riendo de nosotros y más en este contexto. No está bueno lo que hiciste”, escribió un internauta. “Ella disfrutando lo barato que es y nosotros muriendo de hambre”, dijo otro. “Mi devaluación no es tu diversión”, escribió un tercero.

Las disculpas y la explicación de la influencer

Luego de que el material generara una gran cantidad de reacciones negativas, Andrade conversó con el medio La Nación y aclaró que en ningún momento se quiso burlar.

“¡Me encanta este país! Vine hace tres años para ir a esquiar a San Martín de los Andes y disfrutar de Buenos Aires. Ahora estamos haciendo ese viaje de nuevo. Tenemos familia en la Argentina con la que nos hospedamos y vemos, a través de ello, lo mal que está la economía”, declaró.

También reveló que tiene familia que radica en Argentina y que a través de ellos ven lo mal que está la economía. “Muchos estaban felices de que trajéramos turismo, pero otros se enojaron porque mostré lo devaluado que está el peso argentino. La realidad es que nos fijamos de poner dólares americanos en el sistema al comprar cosas y, dado que la comida es tan barata para los norteamericanos, siempre nos aseguramos de dar la mayor propina posible”, explicó al referirse a la repercusión causada por su video.

Las críticas obligaron a que la influencer fijara un comentario en donde, de alguna forma, pide disculpas: “Por supuesto, cuanto más barato es para los estadounidenses, más sufren económicamente los argentinos. Si vienes, ¡trata de gastar dólares también!”.”

Por qué hay inflación en Argentina

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana, en promedio, pulveriza los ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas ortodoxos aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería.

En los últimos 60 años, solo hubo 6 sin déficit fiscal (entre 2003 y 2008, cuando los precios internacionales de las materias primas fueron récord, generando un gran aumento de la recaudación).

No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación.