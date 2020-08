Demelza Jefferis es una mujer de 42 años que contó a través de las redes sociales como fue que descubrió, de forma accidental, que tenía cáncer de mama.

La madre de familia, que reside en Plymouth, Inglaterra, notó una extraña marca en su pecho al salir de la ducha. Ella creyó que se trataba de una estría post parto; sin embargo, su “extraño aspecto” llamó mucho su atención.

Jefferis notó que cada vez que levantaba el brazo, un pequeño bulto aparecía en su escote. “Levanté el brazo de nuevo para comprobarlo. Debí haberlo hecho unas 10 o 100 veces porque cada vez que levantaba el brazo estaba allí, y cada vez que lo bajaba, no estaba”, dijo en declaraciones recogidas por Daily Mail.

Sin dudarlo, acudió al médico y, tras realizarse una serie de mamografías, descubrió que aquella marca era ser un signo de un cáncer de mama en fase dos. “Recuerdo que me estaban contando el plan de tratamiento y yo lloraba. No podía cree que estuviera pasando. Aún no puedo entender el hecho de que sucediese, ha sido todo muy borroso, simplemente extraño”, explicó.

Afortunadamente, el bulto fue identificado a tiempo. Fue operada con éxito y recientemente concluyó su tratamiento de radioterapia. ”Me quitaron el bulto y un par de ganglios linfáticos de la axila. Mi médico me dijo: ‘lo descubriste pronto. Tienes mucha suerte de haberlo encontrado por lo que hiciste”.

Jefferis se animó a contar su historia a través de las redes sociales para concientizar a otras mujeres sobre la importancia de estar alerta ante cualquier cambio corporal como hoyuelos o hundimientos. Asimismo, resaltó la importancia de revisarse el pecho constantemente y estar atenta a cualquier cambio como hoyuelos o hundimientos.

“Es importante. Se tarda dos minutos en revisar los senos. La gente tiene que hacerlo. Puede cambiar toda tu vida”, agregó.

