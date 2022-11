Días atrás, se viralizó una foto protagonizada por una mujer que viajaba en un bus de transporte público con un colchón de dos plazas. La imagen, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones, siendo la mayoría de burlas. Tras el revuelo causado en redes sociales, la fémina salió al frente para defenderse.

La escena fue captada la semana pasada en Salta, Argentina, por una usuaria que no dudó en difundir las imágenes en Facebook. La publicación se volvió viral y decenas de internautas cuestionaron a la mujer por “ocupar demasiado espacio dentro del vehículo” y que pudo haber contratado transporte privado.

Foto viral de mujer que llevó su colchón en un bus colectivo

Foto: El Salvador Noticias / Facebook

Ante ello, la protagonista del registro conversó con el medio Qué Pasa Salta, donde se defendió de las críticas.

“Me criticaron por ser pobre, no me criticaron por comprar con mucho esfuerzo mi colchón nuevo, no me felicitaron por ser una mujer autosuficiente”, empezó diciendo la señora, quien se vio en la necesidad de utilizar un bus porque no podía pagar otro medio.

“Me dijeron de todo, se burlaron porque subí al transporte público, que afortunadamente no llevaba tanta gente, el chófer fue amable”, recordó.

Asimismo, indicó que es “jefe de familia”, por lo que siempre busca maneras de conseguir lo que necesitan sus seres queridos. “Uno hace posible lo imposible para sacar adelante la familia, pero hay gente buena, si la hay, en algún lugar”, mencionó.

Finalmente, indicó que, gracias a la compra de su nuevo colchón, su familia “ya no duerme en tablas duras con la colchoneta”. “Mis hijos no sabían que se podía dormir sobre algodones, yo despertaba adolorida, pocos entenderán de que hablo”, agregó, bastante emocionada.

