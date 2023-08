No cabe duda de que la ruptura de un matrimonio es un golpe emocional muy fuerte. Esta es una de las experiencias más difíciles que tanto un hombre como una mujer pueden afrontar y el dolor puede ser más grande si es que hay hijos de por medio; sin embargo, hay quienes no tienen problemas en llevar una relación cordial a pesar de los desacuerdos que puedan haber entre las partes involucradas.

Así lo demuestra el caso de Nora Lara y Noé González, miembros del grupo musical Los Cojolites y quienes recientemente acudieron a las redes sociales para anunciar que, luego de estar casados por 20 años, tomaron la decisión de divorciarse.

Llamó la atención de los internautas que la pareja, originaria de Veracruz, México, prefirió tomar el hecho como si se tratara de una celebración. Además, mediante su cuenta de Facebook, la mujer compartió un mensaje de reflexión que generó aplausos entre los usuarios.

“Hoy después de 8 años de separados llegó el momento de poner punto final a lo que fue 24 años de matrimonio”, empezó diciendo la mexicana.

“Hoy cada uno es libre de volver a vivir nuevas oportunidades en el amor...Cada quien con la persona que ama. Doy gracias por todo lo bueno que compartimos en matrimonio. Hay lazos de sangre que nunca se romperán ,como son nuestros hijos y la música”, agregó. “Que reine siempre la amistad”.

Foto: Norita LG / Facebook

Celebraron su divorcio en las redes sociales

Junto con el texto, Nora compartió un par de fotografías en donde posa sonriente junto a su exesposo, mientras firman el acta de divorcio que pone fin a su relación.

“Muchas personas ven el divorcio como una tragedia, y la verdad es que no lo es, la verdadera tragedia es continuar con un matrimonio donde no se es feliz, enseñándole a los hijos un amor incorrecto, donde se aguantan situaciones que no se deberían permitir”, concluyó la mujer. “Nadie murió por divorciarse, pero el alma puede morir al permanecer con alguien a quien no se ama”.

Foto: Norita LG / Facebook

La historia de la pareja se volvió viral y miles de internautas reaccionaron a la publicación felicitándolos por la madurez que tuvieron para enfrentar que ya no están juntos.

“Mis estimados Norita y Noé, con esta publicación nos dan una gran lección de madurez”; “La vida sigue, mucho éxito y felicidad para ambos”; “Da gusto leer tanta claridad y madurez”, escribieron las personas.

Las pautas para un divorcio amigable