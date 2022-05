Un gran susto fue el que se llevó un hombre de Kiangua, Kenia, al percatarse que un león estaba escondido entre unos arbustos en el patio trasero de su casa. Rápidamente, se puso en contacto con las autoridades, quienes llegaron al lugar rápidamente para atender la alerta.

Fue así como un equipo de Servicio de Vida Silvestre (KWS) se acercó al sitio señalado para proceder con el rescate del animal; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que se trató de una falsa alarma.

Según indicó la institución mediante sus redes sociales, el ‘animal’ resultó ser una bolsa de compras estampada con la cara de un león en uno de sus lados.

“Tratamos el incidente con mucha precaución y seriedad. Primero nos aseguramos de que todos estuvieran a salvo, luego los oficiales de vida silvestre investigaron y descubrieron que era una bolsa”, dijo Cyrus Mbijiwe, jefe del Servicio de Vida Silvestre, en conversación con la BBC.

Pese a tratarse de una alerta falsa, el KWS destacó la rápida llamada del ciudadano que los contactó.

Cómo sobrevivir al ataque de un león

No entres en pánico. Si te ataca un león, te asustarás mucho. Haz todo lo que puedas para no entrar en pánico. Mantenerte calmado y pensar con claridad puede ayudarte a salvar tu vida, señala el portal thefastcode.com.

Si sabes qué esperar es más probable que puedas mantener la calma. Por ejemplo, ya se sabe que los leones gruñen al atacar. Esto puede aterrorizarte, pero debes saber que es normal en esas circunstancias.

No corras. Mantén tu posición. Tienes que tomar el control de la situación y demostrarle al león que tú también eres una amenaza. Gira, de modo que quedes lado a lado con el león, mientras aplaudes, gritas y agitas los brazos. Esto te hará parecer más grande y amenazante frente al león.

Los leones se comportan de manera diferente dependiendo de la región. Las atracciones turísticas más importantes incluyen leones habituados a los vehículos y que, por lo tanto, les tienen menos miedo a los humanos. Sin embargo, muchos leones que ya han experimentado encuentros con seres humanos desde pequeños podrían fingir que te atacan. Actuar amenazante los hará alejarse.

Aléjate lentamente. No le des la espalda. No dejes de agitar los brazos, pero trata de alejarte poco a poco hacia un costado. Si corres, el león podría percibir tu miedo y perseguirte. No dejes de amenazar al león mientras te alejas.

Siempre huye hacia un área abierta, no vayas a un matorral.

Prepárate para un segundo ataque. El león podría atacarte de nuevo mientras intentas huir. Si esto sucede, grita lo más fuerte que puedas y levanta las manos otra vez. Lanza gritos desde el fondo de tu estómago. Esta vez, cuando el león se aleje, detén la agresión. Gira hacia un lado y aléjate. Esto podría ayudarte a evitar una pelea.