Desde hace algunos días, circula en redes sociales la historia de Sultán, un perro que salió de su casa y regresó con las cejas pintadas, como si se tratara de un payaso. El hecho desató la indignación de los internautas, quienes iniciaron un debate sobre lo sucedido.

“El perro se salió de la casa y regresó así. No descansaré hasta encontrar al culpable”, escribió en Twitter la usuaria @Jiseland, dueña del can, quien es originaria de Monterrey, México. Ella contó que, como cualquier otro día, el can salió a dar un paseo, pero cuando regresó a su hogar lo hizo con las cejas pintadas con un marcador grueso y permanente.

En la imagen publicada por la usuaria, el perro mira a la cámara con las marcas negras en la parte superior de su rostro. Aunque la foto causó algunas risas, no se pasó por alto el hecho de que un malintencionado extraño haya intentado aprovecharse del indefenso animal.

El perro se salió de la casa y regresó así. No descansaré hasta encontrar al culpable 😡 pic.twitter.com/O6bKunOGVE — 🔥LA GRAN SEÑORA🔥 (@Jiseland) December 23, 2020

Algunos internautas condenaron lo sucedido, mientras que otros criticaron a la dueña del perro por, supuestamente, haberlo dejado salir a la calle sin supervisión. “Está muy mal que los pinten y está muy mal que los dejen salir solos sin correa y sin acompañante”, escribió un usuario. “Pues si lo dejaste salir así sin supervisión, la única culpable eres tú”, dijo otro.

Por otra parte, no faltaron quienes optaron por tomar el hecho con humor: “Quizá ahora forma parte de alguna tribu”, escribió un internauta.

Lo cierto es que, más allá de las bromas que se pueden hacer al respecto, hacerle algo así a un animal no tiene justificación.