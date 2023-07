Carly Johnson es una mujer británica que, a pesar de tener 40 años, suele ser confundida con la hermana de Kia Douglas, su hija adolescente de 17. Asegura que sus amigos la llaman la “Benjamin Button” femenina, ya que cada vez que sale a la calle junto a su pequeña las personas creen que ambas son compañeras de clase.

La agente de viajes oriunda de Stockport, Manchester, afirma que en una ocasión los trabajadores de un restaurante llamaron a todo el personal para que alguien les explique cómo es que hay 23 años de diferencia entre ella y su hija.

Johnson señala que suele tomarse este tipo de incidentes como un cumplido, pero que le resulta incómodo cuando los hombres se acercan para preguntarle sobre su “amiga atractiva”.

Ha estado soltera durante dos años y dice que atrae a hombres mucho más jóvenes que ella, lo que le gusta porque se considera una “joven de corazón”. Le encanta irse de fiesta y conocer a personas, aunque no se considera una “ladrona de cunas”.

A finales de junio, Carly hizo una publicación en Twitter para desearle un feliz cumpleaños a Kia. Su publicación se volvió viral con más de 2 millones de vistas y generó una gran cantidad de reacciones, la mayoría de usuarios desconcertados por la gran diferencia de edad entre ambas.

Foto: @carlyjohnson123 / Twitter

“Nos confunden con hermanas todo el tiempo. Sucede en todas partes. Lo tomo como un cumplido”, declaró la madre según consignó el medio Daily Mail. “Salimos para el cumpleaños número 17 de Kia y le pedí a un mesero que me tomara una foto cuando mi hija regresó del baño y estaba tan confundido... Pensó que éramos dos amigos que habían salido a cenar”.

“Durante las vacaciones, alguien le dijo a Kia que le dijera a su hermana que la comida estaba lista. Ella le dijo que yo era su madre y trajo al personal para mostrárselo. Estaban tan conmocionados”, recordó. “A Kia no le importa. Ella no está avergonzada. Somos muy unidos y compartimos ropa”.

Su “secreto” para lucir como una joven de 20 años

La británica asegura que su secreto para lucir joven está en sus genes, ya que recuerda que el personal del hospital le dijo a su abuela que aparentaba tener 70 años a pesar de tener 90 años.

“La gente me llama Benjamin Button y envejezco al revés. Siempre me he visto joven para mi edad. Cuando tenía 21 años probablemente aparentaba 16″, aseveró. “Creo que mi secreto son los buenos genes. Mi madre tiene 68 años y se ve bien y mi nana tenía 90 años y estaba en forma como un violín. El personal del hospital leería su edad y pensaría que se había equivocado”.

Foto: @carlyjohnson123 / Twitter

Por otra parte, indica que suele salir con hombres mucho más jóvenes que ella y no tanto por decisión propia, sino porque parece atraerlos.

“Aunque tengo 40 años, soy bastante joven de corazón, así que creo que los hombres mayores tienen una mentalidad diferente a la mía. Todavía tengo 25 en mi cabeza”, añadió.

