Un hombre de Singapur comenzó trabajando como cantante, actor, fotógrafo y modelo; sin embargo, su carrera recién despegó cuando unos amigos le recomendaron crearse una cuenta de Instagram, plataforma en donde se ha vuelto famoso por su aspecto de eterno adolescente, pese a ser una persona de 56 años de edad.

Chuandon Tan nació el 3 de marzo de 1966. Según el medio Univision, el hombre se inició en el modelaje a los 16 años, y a los 20 hizo lo propio como cantante. Posteriormente, se dedicó a la fotografía, llegando a trabajar para grandes firmas de moda.

Fue en febrero de 2015 que Chuandon se animó a crear una cuenta de Instagram con el objetivo de que su trabajo llegue a más personas, pero grande fue su sorpresa al ver que, tras publicar fotos suyas, había logrado llamar la atención de miles de personas.

“Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000″, dijo en una entrevista.

A lo anterior se sumó el hecho de que Yidian Zixun, un sitio de noticias chino, publicó su historia como el caso de un hombre de Singapur que tenía 50 años pero que lucía como alguien de 30.

Los secretos de Chuando Tan para verse como una persona de 20 años

Chuandon Tan señaló que “hacer lo que te apasiona” es la clave para lucir bien: “Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomar fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, dijo en conversación con ‘The Straits Times’.

Obviamente, a lo anterior también suma el llevar una vida sana: evita el café, bebe mucha agua, no fuma y tampoco consume alcohol. Demás está decir que se ejercita constantemente y sigue una dieta saludable.

“Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, agregó.

En cuanto al cuidado de su piel, Tan dijo que no usa muchos productos dado que su piel es sensible. Eso sí, utiliza un gel para lavar su rostro y un hidratante facial.

Adicionalmente, mencionó que recurrió al botox en una ocasión, específicamente en el área de los ojos, pero el resultado no le gustó y optó por no volver a utilizarlo.

Cómo cuidar la piel y mantenerla sana

Evitar la higiene excesiva, usar fotoprotección, hidratar la piel dos veces al día, abandonar el tabaco, seguir una dieta rica en frutas y verduras, protegerse la piel del frío y el viento y usar antioxidantes son las 7 recomendaciones que ofrece el portal LT10 sobre el cuidado de la piel.

