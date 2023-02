¿Qué se suele dar como recuerdo en una misa de difunto? Por lo general, las personas optan por velas, llaveros, frascos, cajitas personalizadas y pulseras. Sin embargo, esta familia se inclinó por algo más original teniendo como referencia los gustos del occiso y, sobre todo, que se pueda guardar con facilidad.

Ante ello, el usuario identificado como Alonso en la red social Twitter (@alonsoatomico), compartió el bonito detalle que tuvo una familia con su madre tras asistir a la misa de difunto con motivo del primer año de que el hombre no está entre nosotros.

¿Qué le dieron? le alcanzó un USB con un sobre misterioso. Grande fue la sorpresa que se llevó al abrirlo y ver que en la hoja estaban tipeadas las canciones favoritas del difunto y podía escucharlas a través del dispositivo electrónico.

Mi mamá fue a una misa de difunto y le dieron este recuerdo. Me pareció un bonito detalle. pic.twitter.com/FJFBz63uHz — Atómico (@alonsoatomico) February 9, 2023

“Mi mamá fue a una misa de difunto y le dieron este recuerdo. Me pareció un bonito detalle”, escribió Alonso, quien compartió algunas fotos del recuerdo que tuvieron con su madre tras asistir a la misa.

Las canciones de papá

Según se logra observar, son un total de 26 canciones con sus respectivos autores. Asimismo, se visualiza la fecha de su nacimiento y el primer año de su partida de este mundo.

El recuerdo que le entregaron a una mujer en la mesa de difunto. | FOTO: @alonsoatomico / Twitter

“Imposible recordarte sin el sonido de notas musicales. Contigo viajábamos en el tiempo y alrededor del mundo, no había un solo espacio en el que no interviniera la música, los recuerdos que te surgían al escucharla y los anhelos que buscaban hacer realidad. Hoy que ya no estás, usamos estas melodías para sentirnos más cercanos a ti”, se lee.

