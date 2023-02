Si bien todos conocemos la gran trayectoria de Marco Antonio Solís en el mundo de la música, el propio cantante mexicano reveló que estuvo a punto de decantarse por ser un alegre payaso infantil o, incluso, elegir el sacerdocio como estilo de vida. ¿Te imaginas a “El Buki” leyendo el sacramento en una misa?

La vida de Marco Antonio Solís se encuentra plagada de éxitos y grandes hits a nivel internacional. Su inconfundible voz junto a su delicada pluma logró crear himnos musicales como “Si no te hubieras ido” y “La venia bendita”, los cuales gozaron de gran popularidad hace ya casi un cuarto de siglo y continúan acaparando millones de vistas en plataformas como YouTube o Spotify.

Eso sí, debemos resaltar que la gran carrera de Marco Antonio se inició en el grupo “Los Bukis”, banda de música grupera formada junto a su primo Joel Solís cuando apenas era un niño allá en 1973. De hecho, fue el pasado 2022 cuando los integrantes decidieron realizar un reencuentro para alegría de sus fanáticos.

El cantautor mexicano reveló que estuvo a punto de dejar la música por dedicarse de lleno al sacerdocio (Foto: Marco Antonio Solís/Instagram)

Sin embargo, el propio intérprete reveló que estuvo a punto de abandonar la interpretación y composición musical para dedicarse de lleno al sacerdocio ¿Te imaginas a Marco Antonio Solís llevando a cabo un bautizo?

¿”EL BUKI” QUERÍA SER SACERDOTE?

Durante sus inicios como músico, Marco Antonio Solís reveló que era una persona muy devota a la fe y la religión cristiana, motivo por el que disfrutaba cantar en la escuela y en la iglesia. No obstante, no solo tenía una gran voz al momento de agarrar el micro, pues el mexicano también era un prodigio a la hora de componer algo en cuestión de horas.

En 2022, el cantautor logró ser homenajeado como persona del año por la organización de los Grammy Latino (Foto: Cristy Solís / Instagram)

Pese a su descomunal talento para el mundo artístico, Solís quiso ejercer el sacerdocio y dejar de lado el sueño de llegar a ser un cantante internacional. “Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención, pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó”, sostuvo el cantante de 63 años a Agencias.

No hay duda de que Marco Antonio Solís y la música tuvieron que pasar varias pruebas para establecer una gran relación. Hoy, a más de 50 años de su debut musical y con una larga lista de temas inolvidables, podemos decir que “El Buki” eligió bien su vocación.

EL PRESENTE DE MARCO ANTONIO SOLÍS

Aunque se voceó su retiro musical, el propio Solís señaló que se encuentra apto para entonar sus temas legendarios como “Mi eterno amor secreto”, “Más que tu amigo”, “Tus mentiras” y “Tú cárcel”, siendo estos algunos de los más famosos de todo su repertorio.

Eso sí, el cantautor estuvo inmerso hace poco estrenando documental en el catálogo de Amazon Prime Video llamado “El Buki: Las letras de mi historia”, donde cuenta varias anécdotas de su ascenso al estrellato, además de agradecer el gran cariño popular que ha sentido en cada una de sus presentaciones.