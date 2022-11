La ceremonia de los Latin Grammy 2022 ha dejado muchos momentos para recordar y ser vistos decenas de veces, como la unión entre dos artistas muy famosas en sus respectivos rubros: Karol G y Yalitza Aparicio.

Ambas mujeres se juntaron para cantar a viva voz y a todo pulmón una canción de Marco Antonio Solís, quien fue homenajeado en la gala con motivo de sus 40 años de trayectoria en la música.

El tema que fue cantado en las voces de la cantante y de la actriz fue “Tu cárcel”, el cual representa mucho para el “Buki”, pues es una de sus canciones más conocidas en toda América Latina y no solo en México, su país.

Marco Antonio Solís recibe el premio Persona del Año en los Latin Grammy 2022 (Foto: AFP)

KAROL G Y YALITZA APARICIO EN LOS LATIN GRAMMY

Gracias a un video que fue compartido por el mismo Marco Antonio Solís en sus redes sociales, hemos visto el momento exacto en el que Karol G y Yalitza Aparicio unen sus voces.

Fue cuando el mexicano estaba sobre el escenario y cantó “Tu cárcel”. En ese instante, la dos muchachas se abrazaron y corearon el tema musical con todas sus fuerzas, dejando en claro lo fanáticas que son.

El clip, que no demoró en hacerse viral en todas las plataformas, generó una serie de comentarios positivos para los tres artistas involucrados, en especial para la actriz mexicana que ha crecido bastante en su carrera profesional.

LA EMOCIÓN DE YALITZA APARICIO

Luego de la ceremonia, la actriz mexicana decidió grabar un video de TikTok en el que resumió todo lo que siente tras haber cantado con Karol G, una de las principales cantantes del género urbano en la actualidad.

“Esta canción tendrá un gran lugar en mi corazón, no solo porque ya me encantaba, si no por que hoy la canté alado de una gran mujer”, escribió la actriz.