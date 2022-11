Un usuario de Twitter se ha vuelto viral tras tuitear los 129 575 fotogramas que conforman Shrek, cinta estrenada en 2001 y que ganó el premio Óscar a mejor película animada.

Ha sido la cuenta identificada como @shrekframe la que, el pasado 22 de noviembre, cumplió su meta de publicar todo el filme en forma de fotografías.

Según el medio Newsweek, la persona detrás de esta hazaña viral es Franky Campuzano, un ingeniero de software de 23 años que decidió poner a prueba sus habilidades de desarrollo de bots.

“He visto otros bots similares que usaron otras películas y programas de televisión populares. Pero no vi que ninguno los revisara cuadro por cuadro”, dijo el profesional. “Acababa de terminar de ver Shrek y decidí hacerlo yo mismo. Shrek no es una de mis películas favoritas, pero la consideraría un clásico y vale la pena volver a verla”.

Campuzano, oriundo de Houston, dijo que sus amigos se emocionaron al presentarles la idea de crear un bot que tuitearía todos los fotogramas de la aclamada película.

Shrek (2001)



Frame 3404 of 129575 pic.twitter.com/q7x71Qxvt0 — every shrek frame in order (@shrekframe) March 2, 2021

Según contó, la creación del mismo fue bastante “fácil”, ya que en el pasado había creado algo similar para compartir cómics de Garfield.

“La parte difícil fue ver la película cuadro por cuadro. Me tomó tal vez un día entero, en parte porque colapsé un disco duro al abrir una carpeta que contenía más de 120 000 cuadros. Aprendí la lección y los clasifiqué 1000 cuadros por carpeta”, dijo.

Desde que Campuzano creó la cuenta “Every Shrek Frame In Order” en febrero de 2021, ganó más de 64 mil seguidores y cientos de miles de ‘me gusta’.

Durante varios meses, el perfil tuiteó cinco fotogramas de la película cada 30 minutos. Algunas de las imágenes, como la de una rana que luce sorprendida, obtuvieron más de 220 mil reacciones.

Dreamworks, compañía que distribuyó la cinta, reaccionó a un tuit de “Every Shrek Frame In Order” el pasado 5 de marzo con un mensaje que decía: “Me encantan los ogros”.

¿Repetirá la hazaña con Shrek 2?

Aunque la labor de Campuzano culminó el pasado 22 de noviembre, admite estar sorprendido por la cantidad de gente que aún sigue su página.

“De alguna manera, la cuenta ha seguido ganando seguidores desde que terminó. No tengo idea de por qué, pero tal vez la gente esté esperando Shrek 2“, indicó. “Sin embargo, el bot podría considerarse un poco spam a veces. Puedes imaginar lo que es tener un montón de imágenes fijas cubriendo tu línea de tiempo durante semanas. Tengo mucho respeto por las personas que nunca dejan de seguir”.

Al preguntarle si repetirá el trabajo con la segunda película de la saga, dijo: “No estoy seguro. Muchas de las respuestas piden un Shrek 2. Tomaría algunas horas hacerlo, y luego el bot simplemente se ejecutaría solo, pero todavía no me he decidido”.

“Desde que terminé la universidad y comencé a trabajar a tiempo completo, no tengo tanto tiempo para dedicarme a proyectos en solitario. Además, esto también lo usaba como tema de conversación en las entrevistas”, agregó.