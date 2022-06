Un bebé nació antes de lo esperado, pero no lo hizo estando en tierra, sino durante un vuelo que iba de la ciudad de Denver a Orlando (Estados Unidos). En aquel momento, Shakeria Martin se encontraba durmiendo y cuando despertó empezó a sentir contracciones.

“Me sentía bien y todo, así que me fui a dormir y me desperté y mis contracciones eran, sí…”, dijo la mujer en conversación con el medio TODAY. “Lo primero que pasó por mi mente fue que esto no podía estar pasando ahora. Esto no puede ser, no hay forma de que tenga este bebé en este avión”.

Los asistentes de vuelo no pudieron encontrar a nadie en el avión con capacitación para el parto, por lo que ellos mismos se pusieron a trabajar reuniendo suministros médicos y llevando a Martin a la parte trasera de la nave. Mientras tanto, el piloto organizaba un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Pensacola.

En una publicación en la página de Facebook de Frontier Airlines, compañía aérea en la que viajaba la mujer, se reconoce a Diana Giraldo como la azafata que acompañó a la madre y recibió al bebé por su comportamiento “ejemplar” y “tranquilo”.

“Soy una hermana mayor”, dijo la trabajadora. “Y entonces, para mí, vi a esta joven que estaba asustada. Ella estaba incómoda. Y cuando me dijo que estaba asustada no hubo consuelo. No había espacio dentro de mí para ninguna duda. Solo tenía que asegurarme de estar allí para ella”.

De acuerdo con la aerolínea, la madre eligió como segundo nombre para su hija Sky (“cielo” en inglés).

¿Vas a viajar en avión embarazada? Sigue estos consejos

Lo más recomendable es viajar cuando el embarazo está entre las 14 y las 28 semanas, según el American Congress of Obstetricians and Gynecologists, señala el portal infosalus.com.

La mayoría de las emergencias comunes en la gestación ocurren en el primer y en el tercer trimestre, y después de las 28 semanas también es más difícil desplazarse o sentarse durante mucho tiempo.

En el caso del avión, solo se debe realizar el viaje si no se padece ningún problema médico que pueda requerir atención médica de emergencia. Para evitar cualquier percance durante el vuelo puede seguir las siguientes recomendaciones: