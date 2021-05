Foto viral | Instagram | Leje es una firma de ropa de Corea del Sur que ha causado polémica en las redes sociales tras lanzar un diseño de pantalón bastante llamativo e inusual, al cual ha denominado slash jeans.

Este se caracteriza, según se puede ver en las fotos que la empresa compartió en Instagram, por los ‘cortes’ en cada una de las piernas. El precio de semejante artículo es de al menos, según se indica en su web , 375 dólares.

Si no te has cruzado con las imágenes de la prenda, no te preocupes. Te las presentamos a continuación.

CRÍTICAS

El diseño ha sido duramente criticado por quienes siguen la cuenta de Leje , los cuales calificaron a los slash jeans como “bonitos y a la vez horribles”. Algunos internautas, incluso, se tomaron el tiempo para hacer memes al respecto.

“Espero que estos pantalones no tengan éxito porque son espantosos. No puedo imaginar que las chicas salgan con eso a la calle”, expresó un usuario de Instagram.

Pocos internautas fueron compasivos con Leje y han expresado que las piezas no son tan malas. “Esos cortes no van con mi estilo. No obstante, me niego a describirlos como horribles. La moda es innovación y Leje ha hecho un trabajo destacado”, dijo una de esas personas.

TE PUEDE INTERESAR