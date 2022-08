Muchas veces, las cosas no son lo que parecen al inicio. Zila Golbert, de 49 años, puede dar fe de ello. Y es que esta mujer, que vive en Edware, Middlesex (Inglaterra), vio a ‘un niño’ solo en la calle, se preocupó y luego supo la verdad. Toda esa situación fue dada a conocer por ella misma en Facebook.

Zila, de acuerdo a The Mirror, sostuvo que se percató de la presencia del supuesto pequeño cuando estaba por ingresar a su auto para llevar a su hija y a dos de sus amigas a un campamento de vacaciones de verano.

“Tomó un poco de tiempo ordenar a todos y cuando volví a mirar y el niño aún no se había movido, comencé a preocuparme. Supuse que algo andaba mal, pero les señalé a los niños que estuvieron de acuerdo conmigo que parecía como un niño pequeño”, agregó.

El ‘niño’ que creyó ver la mujer en realidad era basura que estaba cerca de una pared. (Foto: Zila Golbert / Facebook)

Cuando ella se acercó más al supuesto menor, se dio cuenta que en realidad era solo basura que estaba cerca de una pared. Como ella consideró que todo se veía tan real, optó por tomar unas fotos, las cuales después compartió en las redes sociales.

“Mi hermana luego me sugirió que publicara las fotos en un grupo de padres y me sorprendió que haya tenido casi 14,000 reacciones y algunas respuestas excelentes de personas que también han confundido basura con algo real”, recalcó, siempre según la citada fuente. “También se han publicado algunos comentarios realmente geniales. Me complace que la gente esté de acuerdo conmigo en que realmente parece un niño y no me estoy volviendo loca”, precisó después.

