Recientemente, se viralizó el hilo de Twitter de una mujer ciega, llamada Carmen Massanet, que ha contado que llegó a un bar de Madrid, España, para pedir un café. Y el mozo, bastante atento y amable, le iba indicando donde iba dejando la taza, el azúcar o la cuchara sobre la mesa en función de las agujas del reloj.

“He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que esto no lo saben”, inició explicando.

“No sé el nombre de la cafetería en cuestión, pero si me lees y hace un momentito le has puesto un café a una chica ciega, soy yo. Muchas gracias por querer saber cómo atendernos y hacernos la vida un poquito más fácil”, continuó.

En un tercer tuit, la mujer señaló que una forma de indicarle a una persona ciega donde está cada cosa en una mesa es hacerlo en base a las agujas del reloj. “Por ejemplo, a las 12 tienes tal cosa, a la una, esta otra, y así”, señaló.

Luego de que la publicación de Carmen se volviera viral con más de 32 mil ‘me gusta’, un internauta le pidió que explicara la mejor forma de ayudar a los invidentes en distintas situaciones.

Entonces, la usuaria escribió: “Para guiarnos, siempre os agarramos del brazo y vosotros andáis medio paso por delante, así podemos seguir el movimiento de vuestro cuerpo. Y nunca usar términos como aquí o allí, siempre decir delante tuyo, detrás, izquierda o derecha”.

“Uf, hay tantas cosas que necesitaría muchísimos tuits. Sobre todo, ser naturales en el trato y no forzar nada. Preguntar siempre si nos podéis ayudar y si os decimos que sí, preguntar cómo podéis hacerlo”, concluyó.

Recomendaciones para relacionarse con personas con discapacidad visual

Las siguientes sugerencias apuntan a informar acerca de cómo ayudar a una persona con discapacidad visual, en tanto existen en la actualidad diversas barreras que le impiden manejarse con total autonomía, señala el portal incluyeme.com.

Estas recomendaciones, lejos de basarse en una concepción que ve a la persona con discapacidad como necesitada de protección y ayuda, intentan fortalecer su autonomía brindándole los apoyos que requiera para superar los obstáculos de la sociedad actual.

Si ve a una persona con un bastón blanco o verde en la vía pública y considera que puede necesitar ayuda (porque está parada en una esquina, en una parada de colectivo, en el andén de un tren o un subterráneo), acérquese y pregúntele si requiere ayuda. No se moleste si rechaza su pedido.

Evite tocarlo/a antes de hacerse presente con la voz, de lo contrario puede asustarse.

Para guiarlo/a, no lo/a tome del brazo ni estorbe el movimiento del bastón, simplemente ubicándose un paso adelante, ofrézcale su hombro o su codo.

Indíquele con la voz si hay obstáculos en el camino, como pozos, veredas rotas, ramas de árboles, etc.

Si hay una escalera, indíquele si sube o baja y la cantidad aproximada de escalones.

Recuerde que el bastón sólo detecta obstáculos de la cintura para abajo. Si ve que una persona con bastón blanco o verde está por atravesar un obstáculo que el bastón no detectará, avísele.