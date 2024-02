Hace 13 años, Rebecca Ramsay pasó el momento más trágico de su vida al perder a su hijo Dylan Ramsay, quien murió ahogado por un shock de agua fría mientras nadaba en el Hil Top Quarry en Whittle-le-Woods, cerca de Chorley (Inglaterra). Pese a que le tomó tiempo asimilar esta triste situación, nuevamente ha tenido que retornar a este recuerdo oscuro al conocer que el chico “seguiría vivo”, pues está realizando unos inesperados videos en TikTok.

Quizás pienses que efectivamente aún estaría vivo, pero no sería así, pues se trataría de personas que estarían realizando bromas sobre el fallecimiento de Dylan. Esta situación ha sido capaz de conmocionar a la madre y le cuesta creer que exista gente con una mentalidad tan repugnante.

Todo inició cuando Rebecca recibió la llamada de uno de sus amigos de su hijo y quedó impactada con la información que le brindó: Dylan estaba realizando una transmisión en vivo a través de la plataforma social del momento.

HISTORIA VIRAL | Rebecca Ramsay ha estado creando conciencia sobre los peligros de nadar en aguas abiertas. (Foto: Daily Mail)

Aquella vieja amistad fue capaz de visualizar a la persona que se hacía pasar por Dylan y no pudo contener las lágrimas por el hecho que había presenciado. “Simplemente no puedo superar que la gente haga esto. Mi hijo hace 13 años que no vive con nosotros. Es tan bajo”, fueron las palabras de la madre.

Producto de esta situación, Rebecca ha iniciado las investigaciones para localizar aquel individuo que está manejando esta cuenta de TikTok con el objetivo de que se haga responsable por ese tipo de “bromas” que la están afectando considerablemente.

“He recibido muchos mensajes amables de personas que comprueban si estoy bien, ya que es posible que otros no afronten la situación yo”, declaró la señora de 43 años.

