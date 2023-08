Viajar en avión puede ser una experiencia placentera como también la oportunidad de vivir momentos inimaginados. Hay quienes aprovechan las horas para dormir, la pasan mal si hay un bebé llorando o tienen inconvenientes con su compañero de asiento, pero muy pocos están frente a situaciones como las que vivieron los pasajeros de este vuelo cuando se toparon con un hombre que decidió sacarse el calcetín y mostrar que tenía 6 dedos ‘peludos’. El video se volvió viral en TikTok y rápidamente captó la atención de millones. Aquí te contamos lo que sabemos y por qué se habla de polidactilia.

Por el momento no se tiene información de la aerolínea ni hacia dónde se dirigían, pero sí que el hombre cometió una grave infracción de la etiqueta del avión al quitarse los zapatos.

Lo que para muchos era un simple acto desafiante, terminó siendo todo un caso de extrañeza, pues la grabación difundida por @reverseosmosis360 muestra a un pasajero no identificado sacando sus pies descalzos en pleno vuelo; sin embargo, al mirar detenidamente uno se topa con algo poco habitual.

Pasajero de avión muestra sus seis dedos ‘peludos’

La cámara se acerca para revelar que el hombre luce orgulloso sus pies peludos y su meñique tiene un ‘gemelo siamés en miniatura’, haciendo que en total luzca seis dedos. Después de hacer zoom en el pie de su compañero de la jet set, la cámara enfoca la ventana mientras el avión despega.

El peculiar video publicado el 20 de agosto ya acumuló más de 8,2 millones de visitas en TikTok y más de 14.000 comentarios, algunos de usuarios preocupados por la situación, mientras que otros realizaron bromas. Incluso, hay uno que cuenta con más de 40.000 me gusta y que dice “Te lo digo ahora mismo...” con emojis de risa haciendo referencia a Tiffany Gomas quien se volvió viral por decir que el pasajero que un pasajero no era humano: “Te lo digo ahora mismo: ese hi** de pu** ahí atrás NO es real”.

“Brillante”. Pero sí, me bajaría del avión por eso’, “Estaba tan concentrado en el pelo que casi me pierdo a los gemelos”, “Eso es una tarifa adicional por equipaje de mano”, “Los hermanos simplemente cruzan los dedos de los pies para tener buena suerte en el vuelo”, entre otros mensajes quedaron registrados en la publicación.

Mira aquí el video viral

Qué es la polidactilia

Si bien las imágenes causaron extrañeza y más de uno se preguntó qué había pasado con este pasajero, la realidad es que existe un defecto congénito llamado polidactilia. Este ocurre cuando una persona nace con dedos adicionales en las manos o los pies. Según Daily Mail, afecta aproximadamente a uno de cada 700 a 1.000 nacimientos en todo el mundo.

La mayoría de las veces, ese dedo extra es más pequeño que los demás y está mal formado. Si está completamente formado, contendrá todos los huesos, vasos sanguíneos y nervios normales.

