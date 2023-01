El amor de un padre es incomparable e infinito. Aunque no parezca, ellos siempre buscarán defender a sus hijos pese a todo. Así lo demostró, por ejemplo, un enfurecido hombre en la ciudad de Choluteca, ubicada en la zona sur de Honduras, cuando desenmascaró al novio de su hija en plena boda.

Desde la cuenta @bessyl_31 de TikTok, se publicó un video que rápidamente se convirtió viral. Con más de cinco millones de reproducciones, la grabación muestra la polémica escena donde el protagonista interrumpe un casamiento para reclamarle al esposo una supuesta infidelidad.

Luego de ingresar al evento, el disgustado sujeto comienza a gritar en medio de los invitados “que aquí no hay boda”. “Te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes... qué me vas a decir que no ahora, me fuiste a pedir su mano hijo de pu... vengo de trabajar. Te mereces morir”, agrega.

Mira aquí el video viral

En otros clips que circulan en la plataforma asiática aparece el papá de la novia engañada discutiendo con los asistentes, quienes intentaron calmar la situación: “Ya va a venir mi hija, ahorita nada trabajando, para que hable con él, es un vividor, es un vividor”.

En respuesta a las palabras del enojado señor, el novio expresa: “Ya me casé”. Ante esto, el hombre abandona el lugar junto al grupo de personas que también llegaron al sitio para impedir el matrimonio.

Comentarios

En cuanto a las reacciones, la mayoría respaldó la actitud del padre de la chica. “Ese momento se sintió el verdadero terror”, indicó un usuario. “Fue directo el jefe sin rodeos”, señaló otro.

Síguenos en nuestras redes sociales: