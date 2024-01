Una joven diputada maorí no tuvo reparos en reemplazar el convencional discurso de los políticos en el Parlamento de Nueva Zelanda por una diatriba en la que incluyó un ritual “haka”, que data de siglos pasados. El video se viralizó en las redes sociales y varios usuarios resaltaron el gesto.

Con solo 21 años, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke se convirtió en la diputada más joven en ocupar un escaño en el Parlamento de Nueva Zelanda, algo que no ocurría desde 1853. La mujer de 21 años representa a la región de Hauraki-Waikato, ubicado al sureste de Auckland y consiguió derrotar a Nanaia Mahuta, una política local que era la favorita y que llegó a ser incluso ministra de Relaciones Exteriores.

Los maoríes forman parte de una etnia polinésica que llegaron a las islas de Nueva Zelanda, posiblemente entre los años 800 y 1330, de acuerdo con los registros históricos. Provenían de islas más al norte como Rarotonga o Tongatapu.

En la actualidad, Hauraki-Waikato es un grupo de maoríes que habitan alrededor del golfo de Hauraki, en Nueva Zelanda.

El ritual “haka” que realizó la joven diputada

Además de su activismo por los derechos de Hauraki-Waikato y otras nativas neozelandesas, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke dirige un jardín comunitario maorí.

Durante su presentación en el Parlamento de Nueva Zelanda, la joven dio un discurso en lengua nativa y criticó las políticas del gobierno neozelandés, que no toman en cuenta a la población indígena. Un grupo de su comunidad la apoyó desde una tribuna de invitados.

“A los tamariki maoríes que han estado sentados en el fondo del aula en las clases toda su vida, whakama, esperando generaciones anhelando aprender su lengua nativa, a los tamariki que aún no han estado en su pepeha, les están esperando ahora con la mano abierta”, empezó diciendo la joven.

“Antes de llegar al Parlamento me dieron un consejo: no tomarme nada personalmente... Bueno, no puedo evitar tomarme personalmente todo lo que se ha dicho en esta Cámara. En sólo un par de semanas... este Gobierno ha atacado a todo mi mundo... Salud, taiao (medio ambiente), wai (agua), whenua (tierra), recursos naturales, barrios maoríes, reo (idioma), tamariki, y el derecho de usted y yo a estar en este país bajo Te Tiriti”, continuó.

“Estamos aquí, estamos navegando, estamos navegando como lo hicieron nuestros antepasados”, sentenció la activista.

Tras ese emotivo discurso, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke realizó el ritual “haka”, canto ritual de guerra maorí que también es empleado para dar a los visitantes una bienvenida a la comunidad. Incluso jugadores de la selección neozelandesa de rugby lo suelen reproducir antes de enfrentarse a sus rivales.

Llamó la atención de los usuarios, apenas se compartió el video en las redes sociales, la energía combativa de la diputada, sus gestos y la entonación del canto.

Te recomiendo ver este video

El domingo 15 de octubre se realizó el desfile de moda canino en Christchurch, Nueva Zelanda. (Video: Xinhua)