Luego de chocar un Lamborghini en Dubái y pasarla mal manejándolo por sentirlo “incómodo”, “carísimo” y “delicado” y tener que pagar 20 mil dólares para reparar los daños, que en realidad fueron dos rayones en el aventador 2020, el youtuber Luisito Comunica dio vuelta a la página y se unió al furor de la ‘BZRP Music Sessions #53′ en donde Shakira, de la mano de Bizarrap, le manda unos certeros dardos a su expareja Gerard Piqué. La publicación del mexicano ha sido catalogada por muchos como un apoyo al futbolista, mientras que otros lo tomaron como una simple referencia. ¿Qué hizo? Desde Mag te lo contamos al detalle.

Al igual que muchos influencers, él también buscó la manera de utilizar alguna frase de la canción para generar contenido y no tuvo mejor idea que mencionar a las marcas de relojes Casio y Rolex.

En su cuenta oficial de Instagram, Luisito Comunica dio de qué hablar entre sus seguidores y creó algo de polémica entre los fans de Shakira y quienes apoyan a Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí.

La publicación de Luisito Comunica sobre tema de Shakira

El mexicano posó frente a una tienda de relojes Rolex llevando en la muñeca un reloj de la marca Casio, ambas mencionadas en la popular ‘BZRP Music Sessions #53′.

“Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio”, escribió en la descripción de la publicación que ya acumula más de 2 millones de ‘me gusta’.

Las reacciones entre sus seguidores no tardaron en llegar y así como Juanpa Zurita no pudo contener la risa, otros lo criticaron por un posible apoyo a Gerard Piqué. “Próximo vídeo: Luisito compra tiendas Casio”; “Clara-mente le pagaron a Luisillo”; “¿Te quieres ganar una cancelada de los colombianos?”; “Se me ha caído un ídolo”, “No te quemes apoyando al lado incorrecto”, “Primero defendiendo a Bad Bunny y ahora esto? Mi compa el que se está buscando que lo cancelen”, escribieron.

Luisito Comunica aclaró que su publicación no tiene que ver con Shakira y Gerard Piqué. (Foto: @luisitocomunica / Instagram)

Luisito Comunica se defiende

Ante las críticas por su publicación, el mexicano y creador de contenido salió al frente y dijo que sus fotos no tenían nada que ver con Shakira y su expareja.

“Estoy leyendo los comentarios y veo a mucho alterado. El único chiste es que tengo un reloj Casio puesto frente a una tienda Rolex. No significa nada más”, escribió en un comentario.

Síguenos en nuestras redes sociales: