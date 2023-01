Es muy probable que hayas visto el polémico comportamiento que mostró el cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, con algunos de sus seguidores. Como se pudo apreciar en el video viral difundido en las redes sociales, el artista latino arrojó el celular de una fanática que lo seguía y grababa mientras caminaba a su lado.

A raíz de esta violenta reacción del reggaetonero, varios famosos se pronunciaron y comentaron las imágenes del ‘Conejo malo’. Esta vez, le tocó al ‘influencer’ mexicano Luisito Comunica, quien respaldó la forma de actuar de Benito.

Luisito defiende a Bad Bunny

Desde su cuenta de Instagram, Luisito comenzó diciendo: “No había visto el video de Bad Bunny aventando el teléfono de la chica. ¡Gran video!, ok. Muchas risas, me hace muy feliz. Joya del internet, joya del internet que recordaremos con sonrisas durante muchos años y años. Lo enseñaremos a nuestros hijos”.

Mira aquí el video viral

En ese sentido, el también empresario aseguró que “la reacción de Bad Bunny es completamente humana y más que entendible”. “Veo que mucha gente está molesta por la situación. A ver, yo solamente les digo, imagínense así, que de verdad te pongan el teléfono en la cara”, precisó.

Luisito Comunica recibe críticas

La postura de Luisito Comunica no pasó desapercibida en las redes, ya que muchos internautas no estuvieron de acuerdo con su punto de vista. “No, estás equivocado. La verdad el que justifica este acto deja mucho que pensar como persona”, indicó un cibernauta.

Siguiendo esa línea, otro usuario le mencionó a Luisito “que nada justifica la violencia. Yo trabajo con servicio al cliente de en una IPS y no voy a maltratar al adulto mayor que a la final del día me pregunta lo mismo que 80 pacientes me han preguntado todo el día. No es entendible y nada justifica una mala acción”.

Sin embargo, algunos sí defendieron la opinión de Luisito, afirmando que cualquier persona puede tener un mal día. “No entiendo a todas las personas ofendidas por el acto. Si quieres respeto, aprende a respetar”, sostuvo una tercera persona.

Síguenos en nuestras redes sociales: