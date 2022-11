Este martes 22 de noviembre se juega el Argentina – Arabia Saudita y el encuentro es palpitado por hinchas albicelestes que acudieron a Qatar con gran entusiasmo. Un supuesto jeque local decidió recompensar el aliento con una gran fiesta y los videos se hicieron virales en las redes sociales.

La hinchada argentina es una de las más efusivas y eso quedó demostrado nuevamente en las calles de Qatar, previo al inicio del partido entre la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi y Arabia Saudita, el rival más débil del Grupo C en el papel.

Un grupo de hinchas argentinos, oriundos de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, se encontraban celebrando el inicio del debut de su selección en un barrio de Doha, algo que no pasó desapercibido por un jeque árabe.

En declaraciones a Infobae, uno de los protagonistas reveló que recibieron la invitación del hombre para acudir a una fiesta y, aunque en un principio pensaron que se trataba de una broma, terminaron por acudir a la dirección indicada.

Un ‘jeque’ aficionado de la selección Argentina y ligado a Messi

Al menos 30 hinchas argentinos acudieron a la casa, que tenía un amplio salón, y fueron agasajados “como reyes”, de acuerdo a sus declaraciones. Sin embargo, el nerviosismo se apoderó de ellos al poco tiempo, pues vieron que unas personas con las características túnicas tenían espadas.

“Hacen como un baile, con espadas, todo eso. Después nos mostraron y era todo falso”, aclararon después al medio argentino.

Si bien no hubo alcohol en la gran fiesta, el anfitrión ofreció al grupo un banquete para todos. El único pedido a los hinchas fue que escucharan los populares cánticos alusivos a la selección Argentina.

El supuesto jeque es en realidad el influencer más conocido de Qatar y, de acuerdo a Diario con Vos, se llama Mabkhout Al-Marri (@mfcbqtr_ en TikTok)@. No solo es fanático de Lionel Messi, sino que ambos se siguen mutuamente en Instagram y hasta aparecen en fotografías.

Mira aquí el video viral

Luego de terminar el agasajo, los fanáticos argentinos fueron llevados a sus hospedajes por indicación de Mabkhout Al-Marri y pronto descubrieron que los videos que se habían grabado habían dado la vuelta al mundo.

Argentina debuta este martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 5:00 a.m. (hora de Perú) y 7:00 a.m. (hora de Argentina) por la primera jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022.