Una joven colombiana, identificada en redes sociales como Spanic Pavas, se ha vuelto tendencia tras anunciar que se ligó las trompas de Falopio para no tener hijos. Mediante su cuenta de TikTok, la joven de 21 años publica videos demostrando su felicidad tras someterse al procedimiento.

“Cuando recuerdo que me operé para no tener hijos”, escribió la joven, que es estudiante de comunicación social, en un video donde se le puede ver cantando alegremente ‘El poeta’, de Humbe, la cual dice: “Qué hice pa’ sentirme así de bien”.

El clip se viralizó con más de 2,3 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Si bien algunas personas le expresaron a Spanic su apoyo, al considerar que se trataba de una decisión madura para prevenir la concepción, muchos consideraron que la joven cometió un error puesto que, en unos años, “se arrepentirá cuando desee tener hijos”.

“Llegará el día en el que muy en el fondo se arrepentirá, pero tendrá demasiado orgullo y terquedad para admitirlo”, “Yo pienso que eres muy joven para tomar esa decisión tan importante, ojalá nunca te arrepientas”, o “No sabes nada de la vida, nunca despertarás el sentimiento de madre. Pregúntale a tu madre, tal vez tengas la respuesta”, fueron algunos de los comentarios que generó el video en cuestión.

“Me asombra ver que la mayoría de estos comentarios son de parte de hombres. La mayoría de hombres son los que quieren ser papás, y ahora somos las mujeres quienes tomamos la decisión de no ser mamás. Este video lo criticaron porque yo soy muy joven y estaba tomando la decisión de no ser mamá, y muchas personas decían que a quién le importaba. Pues a los más de 4 mil comentarios que hay les importa porque quieren saber del proceso y eso está bien, es para su educación”, respondió Spanic. “Yo no estoy incitando a nadie a que haga algo o a que lo deje de hacer, cada quien es autónomo de sus decisiones. Más allá de eso, este comentario me parece machista. Decir que tengo orgullo y voy a tener terquedad al no aceptar que me arrepentí. Miren, la decisión la tomo desde ahora porque estoy tan segura de lo que quiero con mi vida que más adelante me veo como una mujer exitosa, empresaria e independiente, sin tener que depender de un esposo, de una mamá o de un hijo”.

“Miren, yo estas preguntas no me las tomo personal, pero quería responder. Me parece interesante que las personas que son mamás, me cuestionen las decisiones. Está muy bien que hayan querido tener sus hijos, 3, 2, 1, los que sean, pero entonces no critiques las decisiones de los demás”, dijo la estudiante, en respuesta a una mujer que la criticó por su decisión. “Para ti seguramente lo más importante en la vida era ser mamá, y para mi lo más importante en la vida es no serlo. Para mi lo es ser una mujer independiente, emocionalmente y económicamente. Entonces, no entiendo por qué lo cuestionas”.

También contó que su novio la apoyó con su decisión de ligarse las trompas y la acompañó a las diferentes citas; sin embargo, a él sí le gustaría tener hijos. Por lo tanto, si llegase el momento en que él desee ser padre, lo dejará ir. “Mis deseos no pueden entrometerse en los de él”, dijo la joven.

A pesar de las críticas y toda la polémica generada, Spanic Pavas mantiene su posición firme y suele publicar videos demostrando lo satisfecha que la ha dejado su decisión de haberse ligado las trompas.

Te puede interesar:

Un hombre descubre que su esposa lo engaña tras recibir una notificación de Netflix

“Lamento haber terminado contigo”: el mensaje de una joven cuyo ex ganó una medalla olímpica

Un asistente de vuelo revela por qué nunca debes usar shorts al viajar en avión