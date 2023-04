Las intervenciones policiales no están exentas de hechos pintorescos. En Estados Unidos, un hombre intentó liberarse del tránsito detenido mostrando la tarjeta del juego monopolio “Get Out of Jail Free” o “salir de la cárcel gratis”. La anécdota fue dada a conocer por las autoridades norteamericanas y se hizo viral en las redes sociales.

El pasado 25 de marzo, personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Chisago (en inglés, Chisago County Sheriff’s Office) detuvo el tránsito en las vías de Chisago, Minnesota, como parte de sus labores.

Sin embargo, al momento de pedir documentos a los conductores, un hecho particular llamó la atención de las autoridades. Un hombre, cuyo nombre no se dio a conocer, entregó a uno de los oficiales una tarjeta que se suele usar en el famoso juego de mesa ‘Monopoly’. La tarjeta elegida por el conductor fue “Get Out of Jail Free” o “salir de la cárcel gratis”, según precisa FOX13.

Policías durante una intervención vehicular. (Foto referencial: Life Matters).

“Puntos por el esfuerzo y el humor”

Lejos de causar molestia, el hecho fue tomado con humor por la policía de Estados Unidos y compartió la fotografía de la tarjeta en la página oficial de Chisago County Sheriff’s Office.

“Anoche, un oficial hizo una parada de tráfico y el conductor le entregó esta tarjeta, junto con su licencia de conducir. Desafortunadamente, el estado de Minnesota no reconoce esto como un documento válido”, se lee en la publicación.

Si bien no se confirmó que el conductor fue multado, las autoridades indicaron que obtuvo “puntos por el esfuerzo y el humor”.

La publicación se hizo viral y la reacción de los usuarios no se hizo esperar. “Apuesto a que ha esperado toda su vida para usar eso”, Pero, ¿si fue a la cárcel? Esa es la pregunta”, “He oído que funciona en Minneapolis”, fueron algunos de los comentarios.