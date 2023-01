Los retos virales están a la orden del día y pueden cautivar a personas de varias edades. Sin embargo, esta moda, aunque no parezca, suele generar polémica en cualquier rincón de las redes sociales porque algunos juegos ponen en riesgo la salud de los participantes.

En medio de este contexto, en las últimas horas alcanzó popularidad en la plataforma de TikTok un nuevo challenger llamado el “desafío del tazón de hielo” o “truco del tazón de hielo”. Si quieres saber cómo funciona, ¡sigue leyendo!

En qué consiste el último reto viral de TikTok

Como se puede apreciar en los numerosos videos subidos a la red social china, las personas sumergen toda la cabeza en un recipiente lleno de agua helada para aliviar los molestos dolores de la resaca y así sentir la sensación de relajo.

La joven usuaria Andrea Tay (@andreanaanna), por ejemplo, se animó a realizar el “truco del tazón de hielo”. “Se supone que esto cura la resaca. Vi esto en TikTok, y dicen que se supone que ayuda”, comenzó diciendo.

Mira aquí el del tazón de hielo

Al principio, Andrea se quedó asombrada por el resultado. “Oh, Dios mío, funciona”, señaló, pero segundos después se rectificó: “No, no lo hace. Qué diablos, no es así”. La internauta de nombre Crissy Love también se grabó a la hora de probar el reto. “Nadie me dijo que iba a sentir que me estaba ahogando”, expresó.

¿Es recomendable?

Ante las múltiples consultas que recibió en sus redes, el farmacéutico Chris Jackson aseguró que la técnica activa el “reflejo del buzo”, una respuesta biológica que permite a los mamíferos mantenerse con vida bajo el agua.

“Pon tu cara en un recipiente con agua helada, deja que el agua toque tus fosas nasales y mantén tu cara en el agua durante 5 a 10 segundos hasta 3 veces. Esto activará el reflejo del buzo y ayudará con las náuseas. También es genial para la ansiedad, las migrañas y tu rutina de cuidado de la piel”, explicó Jackson.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

