El mundo está lleno de supersticiones. Sí, yo también evitaba salir en martes 13 o cuando estaba en la calle y una persona realizaba alguna labor sobre una escalera, pues prefería caminar por la pista antes que pasar debajo de ella. Estoy segura que también has evitado toparte con la mala suerte y buscarle explicación a ciertos fenómenos o procesos que no tienen evidencia científica o ninguna prueba de su realidad. Bueno, eso nos pasa a todos, pero de lo que sí podemos estar seguros es del poder de nuestra mente, pieza clave para resolver retos visuales. Hoy vengo a sorprenderte con 5 pruebas que tienen al paraguas como protagonista. Si te preguntas por qué, pues la razón está en que este miércoles 13 de marzo es el Día Nacional de Abrir el Paraguas en Interiores, algo que para muchos es atraer lo negativo. Bajo ese contexto te motivo a unirte a mí y resolver estos desafíos en el menor tiempo posible, algo que también te propuse para conmemorar la Semana Mundial del Cerebro (del 11 al 17 de marzo) con 5 retos para que ejercites este órgano de tu cuerpo y te diviertas resolviéndolos. ¿Estás listo?

5 retos para que ubiques el paraguas escondido

1. Ubicar el paraguas en 8 segundos es tu misión en este reto visual

Hay tres personas en la imagen del reto visual: dos niños y una mujer. Todos están en un bosque, un lugar donde ha empezado a llover. Es por eso que la chica optó por sacar su paraguas; sin embargo, no lo encuentra. Se le ha perdido. Ella necesita tu ayuda. No olvides que nada más cuentas con 8 segundos.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra que dos niños y una mujer están en un bosque. Como empezó a llover, la chica busca su paraguas. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

2. ¿Cuáles son los paraguas iguales?

En la imagen del reto visual se pueden apreciar muchos paraguas de distintos modelos. Aunque sea difícil de creer, hay dos que son exactamente iguales. Esos son los que debes identificar para dejar en claro que eres una persona observadora.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varios paraguas. Hay dos iguales y tú debes identificarlos. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

3. Encuentra 3 diferencias entre las imágenes del patito con paraguas

Fíjate bien en la imagen que se despliega abajo. Te presento a un patito y un paraguas, dos amigos aparentemente idénticos a primera vista. Pero no te dejes engañar, la verdad está en los detalles. Tu misión, si decides aceptarla (y te animo a que lo hagas), es destapar tres diferencias en un frenético lapso de 15 segundos. Algunas son tan evidentes que casi te saludan, mientras que otras se esconden como ninjas visuales, exigiendo una atención digna de un maestro zen. ¿Estás listo para desatar tu agudeza visual? ¡Que comience la caza!

RETO VISUAL | Hay tres diferencias entre las imágenes del pato con paraguas. ¿Puedes detectar todas en 15 segundos? ¡Pon a prueba tu atención ahora! | jagranjosh

Aquí puedes acceder al reto visual

4. Solo tienes 8 segundos para ubicar el paraguas

De acuerdo a la imagen del reto visual, dentro de una cafetería hay varias personas. Una de ellas acudió a dicho lugar con un paraguas. Tienes que localizar ese objeto en solo 8 segundos para que puedas decir “lo logré”. ¡Prepárate antes de comenzar a buscar! Ya sabes que no debes distraerte con nada.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varias personas en una cafetería. ¿Eres capaz de encontrar el paraguas? (Foto: genial.guru)

Accede aquí al reto visual

5. Halla el paraguas sin dueño y demuestra que eres observador

De acuerdo a la imagen del reto visual, varias personas están caminando por una ciudad con paraguas debido a que está lloviendo en ese momento y no desean mojarse. A simple vista, da la impresión que cada sombrilla que aparece en la ilustración tiene propietario, pero no. Hay una que no es de nadie. ¡Esa debes hallar!

RETO VISUAL | En esta imagen, que te permite apreciar a varias personas con paraguas mientras caminan por una ciudad en un día lluvioso, hay una sombrilla sin dueño. (Foto: genial.guru)

Accede aquí al reto visual

¿Por qué se celebra el Día Nacional de Abrir el Paraguas en Interiores?

El Día Nacional de Abrir el Paraguas en Interiores se celebra cada 13 de marzo. Al contrario de lo que podríamos pensar, fue instaurado para atacar a la superstición y su promotor fue Thomas Edward Knibb. Para los que evitan aperturarlo en casa, sostienen que si de todas maneras lo haces, una sensación de molestia por dentro te avisará de que algo no está como debería estar.

