Debo confesar que las matemáticas nunca fueron mi curso favorito. En la secundaria me ‘corría’ de las clases de álgebra y estadística; sin embargo, sabía que debía seguir ejercitando mi mente y para eso encontré en las pruebas de lógica a mis mejores aliadas. En mis ratos libres hacía diversos juegos de memoria visual y otros de cálculo mental, en sí, todos aquellos que me permitían explorar y adquirir agilidad mental. Concentrarme en los pequeños detalles, ubicar objetos escondidos en escenas que parecían normales o hasta ubicar errores a primera vista me resultaban emocionantes. Fue así que me volví muy hábil con la observación y descubrí que cada segundo era vital en la vida, pero, sobre todo, en los retos visuales. Hoy quiero que te unas a mí en esta aventura que te presento como parte de la Semana Mundial del Cerebro, que este año va desde el 11 al 17 de marzo. Dentro de este contexto te invito a ejercitar este importante órgano del cuerpo con una compilación de los mejores retos visuales donde también te divertirás tratando de resolverlos. ¿Estás listo? Empecemos a vivir al límite y sacarle provecho a tu destreza.

1. Descubre las diferencias entre las imágenes del zorro rojo

La imagen compartida presenta cautivadoras instantáneas de un astuto zorro rojo. Tienes escasos 11 segundos para discernir las tres diferencias entre las dos imágenes. Algunas son obvias, mientras que otras exigen una observación minuciosa, poniendo a prueba tu concentración. ¿Estás preparado? ¡Vamos!

RETO VISUAL | Los lectores con los ojos más atentos podrán encontrar tres diferencias entre las imágenes del zorro rojo en 11 segundos. ¿Eres el elegido?

Aquí puedes acceder al reto visual

2. Indica la cantidad exacta de patos

Hay muchos patos en la imagen del reto visual. Debido a las ubicaciones de algunos en la ilustración, no es fácil decir cuántos fueron dibujados. Analiza bien todo antes de dar una respuesta porque solo tienes una oportunidad para contestar. Si fallas, ya no hay nada que puedas hacer.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de patos. Menciona el número exacto. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

3. Detecta las 3 diferencias en menos de 16 segundos

En la imagen se revelan instantáneas de un infante entregado al estudio en su escritorio. Tres discrepancias sutilmente escondidas aguardan ser desentrañadas por aquellos con la agudeza visual necesaria. El cronómetro establece un escaso margen de 16 segundos para esta hazaña. ¡La cuenta regresiva comienza ahora!

RETO VISUAL | Los lectores con los ojos más atentos podrán encontrar tres diferencias entre el niño que estudia las imágenes en 16 segundos. ¿Eres el elegido? | jagranjosh

Aquí puedes acceder al reto visual

4. Encuentra a la abeja en la foto

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto visual? Pues cómo duerme una niña en su habitación. Ella está descansando cómodamente sin imaginar que una abeja entró a su cuarto. Tienes que hallar a dicho animal porque la puede picar. Demuestra toda tu capacidad de observación. Estoy seguro que puedes hacerlo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo una niña duerme en su habitación. Tienes que localizar a la abeja. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

5. Encuentra las 3 diferencias en las imágenes del rey a caballo

Las dos imágenes aparentemente idénticas muestran a un rey sentado en su caballo. Y tu misión es detectar las 3 diferencias que existen entre ellas. ¿Podrás hacerlo en tan solo 9 segundos? Mira muy de cerca y te aseguro que las notarás. Tu tiempo comienza ahora. ¡Mis mejores deseos!

RETO VISUAL | Las dos imágenes de un rey sentado sobre un caballo tienen tres diferencias entre sí. ¿Puedes verlas en 9 segundos? | jagranjosh

Aquí puedes acceder al reto visual

Si te quedaste con ganas de más, ¿por qué no pones a prueba tu mente con otros enigmas? Desarrolla tu capacidad cerebral resolviendo las cuestiones de este test para desvelar los 3 zorros escondidos en este árbol en 30 segundos. O demuestra tu agudeza mental intentando detectar el error en un comedor en tiempo récord. Si estos enigmas te quedan cortos, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales para encontrar diferencias que te encantarán

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

Síguenos en nuestras redes sociales

COPIAR ENLACE

TAGS RELACIONADOS

CONTENIDO SUGERIDO

Contenido GEC

MAG.Pon a prueba tu observación y descubre 3 diferencias entre las imágenes del zorro rojo



MAG.Reto visual: Indica la cantidad exacta de patos y demostrarás que eres muy inteligente



MAG.Participa en un emocionante reto visual: busca 3 diferencias



MAG.Las mejores frases e imágenes para felicitar a un cumpleañero



Diario DeporTu nivel de confianza quedará al descubierto al escoger uno de estos símbolos



Diario DeporTest de personalidad: responde qué ves primero en la ilusión óptica y descubre cómo prefieres vivir



NO TE PIERDAS

VIRALES

La tarea la puedes realizar en cualquier momento. No hay un límite de tiempo establecido en este reto vis...

VIRALES

Entre los plátanos se esconde una serpiente. Te reto a que encuentres al reptil en tiempo récord para sup...

VIRALES

No te dejes engañar por el cuadro y localiza el balón de fútbol en un tiempo máximo de 8 segundos....

VIRALES

Un ciervo está escondido entre los árboles. Demuestra cuán rápido eres para hallarlo en menos de 15 segun...

VIRALES

Solo los más observadores podrán encontrar el peine azul escondido en esta imagen de una boda. ¿Te animas...

VIRALES

Un elemento no cuadra en el lavabo y tu debes es detectarlo. No hay límite de tiempo, así que analiza bie...

Equipo editorial

Central Telefónica: (+511) 311-6500

Redacción: mag@comercio.com.pe

Publicidad: fonoavisos@comercio.com.pe

Empresa Editora El Comercio

Jr. Jorge Salazar Araoz. Nro. 171

Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima

Copyright © Elcomercio.pe

Grupo El Comercio - Todos los derechos reservados

Términos y condiciones de usoPolíticas de PrivacidadPoliticas de Cookies

SÍGUENOS













NUESTRAS SECCIONES