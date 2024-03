Todos enfrentamos etapas en las que necesitamos una transformación y el principal símbolo de esto es una mariposa, que tiene un proceso constante de metamorfosis, además de ser sinónimo de perseverancia y resiliencia. Y es que rendirnos no siempre es la mejor opción, algo que también aprendí cuando me animé a sumergirme en el mundo de los retos que ponían al límite mi visión o rapidez mental. Este bello insecto de múltiples colores tiene una fecha vinculada a él y se trata del Learn About Butterflies Day (Día de Aprender sobre las Mariposas) que se celebra cada 14 de marzo en Estados Unidos. Bajo este contexto, hoy te traigo 5 retos visuales en donde tienes que encontrar a esta especie oculta o camuflada entre distintos objetos, algo muy similar a los 5 retos visuales que te propuse para encontrar un paraguas y demostrar que eres un buen observador por el Día Nacional de Abrir el Paraguas en Interiores y 5 retos visuales para que ejercites tu cerebro y te diviertas resolviéndolos por la Semana Mundial del Cerebro, que este año va desde el 11 al 17 de marzo. ¿Estás listo? Empecemos a vivir al límite y sacarle provecho a tu destreza.

Ubica a la mariposa oculta en estos retos visuales

1. Tienes 9 segundos para ubicar a la mariposa entre las flores

En la imagen del reto visual se pueden apreciar bastantes flores. Seguro piensas que son hermosas. Yo también considero lo mismo, pero concéntrate en el objetivo. Entre todas ellas hay una mariposa que debes hallar en 9 segundos.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de flores. Ubica a la mariposa. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

2. Hallarás las 5 mariposas en la imagen si usas tus ‘ojos de halcón’

Las flores presentes en la imagen son muy coloridas. Están bien dibujadas y pintadas justamente para que la tarea de ubicar a los mencionados insectos no sea nada fácil de realizar. Esfuérzate al máximo. No te rindas. Ya sabes lo que tienes que hacer para salir victorioso(a). ¡Vamos!

RETO VISUAL | En esta imagen se puede apreciar varias flores. Entre ellas, hay 5 mariposas. (Foto: dudolf.com)

Aquí puedes acceder al reto visual

3. Ubica al oso que está entre leones y mariposas en solo 10 segundos

En la imagen del reto visual se pueden apreciar mariposas y leones. Estos últimos aparecen usando distintos instrumentos musicales, lo cual es sorprendente. Pero ojo que también es impactante la presencia de un oso en la ilustración. A él lo debes localizar en solo 10 segundos.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes mariposas y leones. Un oso está entre ellos. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

4. Entre los loros hay una mariposa y tú tienes que localizarla

En la imagen del reto visual se puede apreciar una gran cantidad de loros. Todos son diferentes. Aunque no lo parezca, entre ellos hay una mariposa, la cual debes localizar en 8 segundos para manifestar “lo logré”. ¡Esfuérzate al máximo!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes loros. Tienes que ubicar a la mariposa. (Foto: genial.guru)

Aquí puedes acceder al reto visual

5. Tienes 6 segundos para encontrar la mariposa oculta

Echa un vistazo a la escena de la habitación en la imagen de abajo. Tu misión es desentrañar el misterio y localizar a la escurridiza mariposa. ¡Pero cuidado! Solo tienen 6 segundos para hacerlo.

Los cibernautas están doblando neuronas para resolver este rompecabezas. ¿Serás tú uno de los únicos que lo resuelve? Fija tus ojos en la imagen, porque la mariposa, astuta como ella sola, se esconde en algún rincón. Su posición estratégica hace que la búsqueda sea todo un desafío. Solo aquellos con ojos dignos de un detective podrán atraparla más rápido que el resto. ¡A buscar!

RETO VISUAL | En esta imagen se esconde una mariposa a plena vista. ¿Puedes detectarlo en 6 segundos? | jagranjosh

Aquí puedes acceder al reto visual

Si te quedaste con ganas de más, ¿por qué no pones a prueba tu mente con otros enigmas? Desarrolla tu capacidad cerebral resolviendo las cuestiones de este test para desvelar los 3 zorros escondidos en este árbol en 30 segundos. O demuestra tu agudeza mental intentando detectar el error en un comedor en tiempo récord. Si estos enigmas te quedan cortos, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

