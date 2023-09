¿Te cansaste de participar en retos visuales que son fáciles de resolver? Es tiempo que participes en uno que sea difícil de superar, como el de esta nota. Aquí tu tarea no es otra que encontrar al caballo que está en la imagen de más abajo. Si lo haces, eres una persona que presta mucha atención a los detalles.

No te preocupes por el tiempo que te demore hallar al mencionado animal porque no se te exige ubicarlo en cuestión de segundos. No interesa si lo localizas en segundos o después de varias horas. Lo que importa es que completes la misión. No cualquiera canta victoria en esta prueba.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a muchas cebras en un pastizal. Aparentemente, no hay un caballo entre esos animales, pero la verdad es que sí. Abre bien los ojos. Concéntrate en el objetivo y podrás ubicarlo. ¡Es tiempo que demuestres que prestas mucha atención a los detalles!

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a bastantes cebras en un pastizal. Entre esos animales, hay un caballo. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

A raíz de la poca cantidad de personas que han logrado hallar al caballo, me vi en la obligación de dar a conocer la ubicación de dicho animal. En la siguiente imagen podrás saber dónde está exactamente.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica dónde está el caballo entre las cebras. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

