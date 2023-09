Te pido que dejes todo lo que estés haciendo para que participes en el reto visual que te presento en esta ocasión. Este desafío no es como cualquier otro que encuentras en las redes sociales. Y es que, si llegas a superarlo, demostrarás que eres alguien inteligente. ¿Aprovecharás esta oportunidad?

Mira la imagen que está más abajo. En ella hay varias cosas que no cuadran. Tu tarea en este reto viral es identificarlas, pero no en unos cuantos segundos. No te estreses. Puedes demorarte. Lo que importa es que llegues a detectar todas las equivocaciones presentes en la ilustración. ¿Cuántas son? Nueve.

La imagen del reto visual

En la imagen del desafío se aprecia a dos electricistas trabajando. Aparentemente, a ambos les gusta su labor, ya que lucen felices. Pero lo más llamativo es que en la escena de estos hombres hay muchos errores. Esfuérzate al máximo para cantar victoria y dejar en claro que eres alguien inteligente.

RETO VISUAL | Esta imagen, que muestra a dos electricistas trabajando, tiene varios errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Como ya te indiqué en el segundo párrafo, en total hay nueve equivocaciones en la ilustración. No te sientas mal si no pudiste identificarlas. Soy consciente que el reto viral es difícil de superar. A continuación sabrás cuáles son los errores.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores en la escena donde dos electricistas están trabajando. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

