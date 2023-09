Me he dado cuenta que los retos visuales que más veces se comparten en las redes sociales son los que poseen un límite de tiempo. Por esa razón, te traigo uno así. En el desafío de aquí tienes tan solo 10 segundos para identificar al perro que rompió la bolsa.

Si realizas la tarea, podrás decirle al mundo entero que eres una persona que presta mucha atención a los detalles, ya que solo alguien así es capaz de cantar victoria en la prueba. Dicho ello, concéntrate en el objetivo. No te distraigas con nada. Cada segundo cuenta. No desperdicies ninguno.

La imagen del reto visual

En la ilustración, que fue elaborada por genial.guru, hay un total de cuatro canes en la cocina de una casa. Todos lucen muy adorables. No puedo decir lo contrario. El detalle es que uno hizo una travesura y su dueño necesita identificarlo rápidamente. Ayúdalo ahora mismo a identificar quién rompió la bolsa.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro perros. Tienes 10 segundos para identificar quién rompió la bolsa. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí tal vez sea porque no fuiste capaz de identificar al perro que rompió la bolsa. Si eso pasó, no hay problema. En la imagen que está aquí abajo se indica qué can hizo tal travesura.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué perro rompió la bolsa. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

