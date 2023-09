Sé muy bien que te gustan bastante los retos visuales. Es por eso que me esfuerzo para darte a conocer los mejores. Esta vez, te traigo un desafío que te permitirá dejar en claro que no hay nadie más observador que tú, siempre y cuando lo superes. A continuación te explicaré qué debes hacer exactamente para cantar victoria.

Si te encuentras leyendo este párrafo significa que decidiste participar en el reto visual. Eso es genial. El desafío consiste en detectar todo lo que no cuadra en la imagen que coloqué más abajo. ¿Tienes que realizar esa tarea en cuestión de segundos? No, ya que no se ha establecido un límite de tiempo.

La imagen del reto visual

Al mirar la ilustración del reto visual puedes notar cómo una mujer está poniendo unos platos en el mueble de su cocina. Ella hace ello con una sonrisa en su rostro. Nada parece estar mal en la escena; sin embargo, la verdad es que hay varias equivocaciones y tú debes identificarlas.

RETO VISUAL | Esta imagen, que muestra a una mujer colocando unos platos en el mueble de su cocina, tiene varias cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

En total, hay cinco cosas que no cuadran en la imagen. No te preocupes si no pudiste detectarlas. El nivel de dificultad de este reto visual es elevado. Ahora mismo sabrás cuáles son los errores presentes en la ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué cosas no cuadran en la escena donde una mujer coloca unos platos en el mueble de su cocina. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Aquí tienes otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.