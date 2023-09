Además de divertirte sanamente, el reto visual que te presento en esta nota de Mag va a indicar si tienes ‘ojos de halcón’ o no, ya que solo alguien con esa característica es capaz de superarlo. Créeme cuando te digo que este contenido es fenomenal. No te arrepentirás de participar.

¿Qué tienes que hacer en este reto visual? Nada del otro mundo. Solo identificar todos los errores en la imagen que he dejado más abajo. Si te preguntas cuántas equivocaciones hay en total, te informo que son nueve. No es mala idea prestar mucha atención a los detalles de la ilustración.

Imagen del reto visual

En la imagen se aprecia a un carpintero de la tercera edad realizando un trabajo en su taller. A simple vista, se pueden detectar algunas cosas que no cuadran, pero no todas. Es por eso que tienes que concentrarte al máximo en el objetivo para cantar victoria. Ten en cuenta que no hay un límite de tiempo establecido.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te muestra a un carpintero realizando un trabajo, tiene varios errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Esto es un juego. Por lo tanto, no hay ningún problema si pierdes. Levanta la cabeza. Tendrás tu revancha. Si quieres saber cuáles son los errores, mira la siguiente imagen. Ahí se indica todas las equivocaciones.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores en la escena donde un carpintero realiza un trabajo. (Foto: genial.guru)

Te cuento qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

