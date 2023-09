Mira qué día estamos. Jamás olvidarás esta fecha porque hoy te traigo un reto visual con el que puedes descubrir si tienes potencial para ser detective. Si superas el desafío, obviamente posees esa característica. ¿Te interesa conocer la verdad? Las personas que respondan con un “sí”, deben leer los siguientes párrafos.

En este reto visual, lo primero que debes hacer es mirar la imagen que está más abajo. En esa ilustración se informa que alguien robó una joya que estaba exhibida en un local. De acuerdo a la gráfica, varias personas se acaban de enterar lo que pasó. Una de ellas es quien cometió el delito y tú tienes que identificarla.

La imagen del reto visual

La tarea que debes realizar no es fácil. Si quieres un consejo de mi parte, abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles de la imagen, que fue elaborada por genial.guru. Ten en cuenta que en este desafío no se ha establecido un límite de tiempo. No te preocupes si te demoras en hallar a la persona que robó la joya.

RETO VISUAL | Mira la imagen. Alguien robó una joya y tienes que identificar a esa persona. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si te cansaste de buscar, tiraste la toalla y deseas saber quién robó la joya, mira la siguiente imagen. No te sientas mal por fracasar. Esto es un juego. A veces se pierde y en otras ocasiones se gana. No hay ningún problema con eso.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién robó la joya. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

