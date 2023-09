Con un reto visual puedes divertirte, pero también dejar en claro que eres inteligente. El desafío de esta nota, por ejemplo, solo lo supera alguien así. ¿Te animas a participar? Este contenido no te decepcionará. No deja de ser compartido en las redes sociales, así como “el que consiste en hallar los errores en 10 segundos”.

Lo que está a tu favor en este reto visual es el hecho de que no posee un límite de tiempo. En otras palabras, nada ni nadie te apura. Aprovecha eso. Asegúrate de abrir bien los ojos y prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración. Así demostrarás que tu coeficiente intelectual es alto.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual que te presento aquí se puede apreciar cómo unos cavernícolas están realizando distintas actividades al aire libre. Todos, aparentemente, se llevan bien. Lo curioso es que entre ellos hay alguien que no pertenece a ese tiempo, pues viene del futuro. ¿Ya identificaste a esa persona?

RETO VISUAL | Hay una persona que viene del futuro y se está pasando por cavernícola en esta imagen. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

En este punto de la nota te voy a indicar quién viene del futuro, si en caso no lograste identificar a esa persona por tu propia cuenta. Recuerda que todo esto es un juego, así que no te sientas mal si no cantaste victoria.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién viene del futuro. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

