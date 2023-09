En este preciso momento vas a participar en un reto visual que posee un límite de tiempo y que solo lo superan las personas muy sabias. Ojo que no exagero al decir eso. ¿En qué consiste el desafío que te traigo hoy? Debes hallar los errores que están en la imagen de más abajo en solo 10 segundos.

Como no cuentas con todo el tiempo del mundo para realizar la tarea, te aconsejo que, antes de sumarte a la prueba, vayas a algún lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. Luego, si es posible, toma asiento y abre bien los ojos, ya que, si no prestas atención a los detalles, no serás capaz de cantar victoria.

Imagen del reto visual

En la imagen se logra ver a un hombre durmiendo en un mueble de su sala. En dicha habitación también se encuentra un niño, que está jugando muy cerca del televisor. ¿Ya notaste que hay errores en esa escena? Para serte honesto, hay siete equivocaciones. ¡Recuerda que tienes 10 segundos para hallarlas!

RETO VISUAL | Esta imagen, que muestra a un hombre y un niño en la sala de una casa, tiene varios errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. Lo importante es que te hayas divertido participando en este reto visual. Si quieres saber cuáles son los errores, mira la siguiente imagen. Ahí se indica la ubicación de cada equivocación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores en la escena donde un hombre y un niño están en la sala de una casa. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

