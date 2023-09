¿Te gustaría dejar en claro que eres una persona que presta atención a lo detalles? Ahora puedes hacerlo con solo resolver el reto visual que te traigo. Tu misión aquí es ubicar los errores en la imagen que está más abajo. Ojo que solo unas cuantas personas han podido realizar esa actividad, así que prepárate.

En este desafío no vas a jugar contra el tiempo. Sí, nadie te apura. Puedes demorarte todo lo que quieras buscando las equivocaciones, que son nueve en total. Simplemente ten en cuenta que la única manera de hallarlas es mirando atentamente la ilustración. No existe otro método. ¡Guerra avisada no mata gente!

La imagen del reto visual

Con un simple vistazo, uno puede llegar a pensar que en la escena de dos hombres trabajando en una obra de construcción no hay ningún error. Es por eso que lo recomendable es observar la imagen. Hay demasiadas cosas que no cuadran y solo alguien que presta atención a los detalles es capaz de identificarlas.

RETO VISUAL | Esta imagen, que muestra a dos hombres trabajando en una obra de construcción, tiene muchos errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si hoy te tocó fallar, no hay problema. No siempre se puede ganar. Perder también es parte del juego. Ahora mismo te voy a indicar, a través de una ilustración, cuáles son las equivocaciones que se pide encontrar en este reto viral.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores en la escena donde dos hombres trabajan en una obra de construcción. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

